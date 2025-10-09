Alejandro Sanz lanza las entradas para su gira '¿Y ahora qué?' con la que recorrerá 11 ciudades españolas durante el verano de 2026

Alejandro Sanz sorprende con el anuncio de su nueva gira por España: fechas, ciudades y entradas para su tour '¿Y ahora qué?'

Alejandro Sanz sorprendía a finales de septiembre al anunciar que recorrerá en 2026 nada más y nada menos que 11 ciudades españolas durante su gira '¿Y ahora qué?'.

El intérprete de 'Amiga mía' desvelaba que volverá a subirse a los escenarios a mediados de 2026, tras un arranque triunfal en México donde ha vendido todas entradas, lo que ha impulsado esta nueva fase del tour.

Las ciudades por las que Alejandro Sanz recorrerá España

Alejandro Sanz ofrecerá conciertos en grandes recintos de todo el país.

6 de junio en Sevilla (Estadio La Cartuja)

(Estadio La Cartuja) 12 de junio en Gijón (Parque Hermanos Castro)

(Parque Hermanos Castro) 14 de junio en Bilbao (Bilbao Exhibition Centre)

(Bilbao Exhibition Centre) 17 de junio en Mallorca

20 de junio en Madrid (Riyadh Air Metropolitano)

(Riyadh Air Metropolitano) 27 de junio en Barcelona (RCDE Stadium)

(RCDE Stadium) 4 de julio en Gran Canaria (Gran Live Fest)

(Gran Live Fest) 9 de julio en Murcia (Plaza de toros)

(Plaza de toros) 11 de julio en Valencia (Estadio Ciutat de València)

(Estadio Ciutat de València) 18 de julio en A Coruña (Muelle de Batería)

(Muelle de Batería) 24 de julio en Fuengirola (Marenostrum Fuengirola)

¿Dónde comprar las entradas de Alejandro Sanz?

La fecha para conseguir las entradas para asistir a los conciertos de Alejandro Sanz en 2026 será este jueves, 9 de octubre, a las 10,00 horas.

Así lo indica la plataforma oficial de venta de entradas para asistir los conciertos. La compra de las entradas se podrá realizar a través de la página web de Sanz, 'www.alejandrosanz.com/events'.

Información necesaria antes de comprar las entradas de Alejandro Sanz

Antes de acceder a la venta de entrada hay que tener una serie de indicaciones claras y es que, como en la mayoría de los conciertos, las entradas de Grada son numeradas, si se adquiere más de una localidad en esta zona, deberán comprarse siempre de manera contigua y no está permitido dejar un asiento libre entre compras.

Por otro lado, desde la promotora también se indica que las entradas de Pista y Front Stage son de pie y sin numerar.

Respecto a las personas con movilidad reducida que quieran una entrada, se les ubicará en una zona determinada del recinto, y deberán adquirir las entradas reservadas para Movilidad Reducida. Máximo un acompañante, que deberá comprar la entrada denominada “Acompañante Movilidad Reducida” y será situado en una localidad anexa al de la persona a la que acompaña. La zona donde se ubican las personas con Movilidad Reducida puede sufrir cambios por motivos de evacuación.

Además, para acceder al recinto se deberá presentar, junto con la entrada, la documentación oficial suficiente que acredite sus condiciones especiales de movilidad por las que ha adquirido la localidad de ubicación específica. Las personas que no acrediten documentalmente su situación, no podrán acceder al recinto con este tipo de entrada, aunque hayan efectuado su compra.

La última parte de su gira '¿Y ahora qué?' con la que recorrerá España

En esta nueva fase de su tour, Alejandro Sanz fusionará sus grandes clásicos con lo más reciente de su repertorio, incluyendo su nuevo trabajo, '¿Y ahora qué?', su último disco que además de dar nombre a la esperada gira, ha superado los 120 millones de escuchas en diversas plataformas musicales.

Este nuevo trabajo cuenta con nominaciones a los Latin Grammys 2025 a Grabación del Año por 'Palmeras en el jardín', a Álbum del Año por '¿Y ahora qué?', a Canción del Año por 'Palmeras en el jardín' y a Mejor Álbum Contemporáneo por '¿Y ahora qué?'.

Estas nominaciones se suman a una exitosa carrera, pues a sus 56 años de edad, Sanz es el artista español con mayor número de premios Grammy -con 22 Latin Grammy y 4 Grammy- y desde su debut, en 1991, ha vendido más de 25 millones de discos.