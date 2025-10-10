Estrella Morente confiesa los nervios que sufre a la hora de enfrentar nuevos retos

El Teatro Real se llenó de estrellas para celebrar lo nuevo de Estrella Morente: "Es un pedazo de espectáculo"

Compartir







Anoche se celebró el estreno mundial del nuevo espectáculo 'Estrella a Estrellas', de Estrella Morente, que lo dio todo junto a su banda en el Teatro Real. Versiones, flamenco y mucho jazz. Y ya no es solo por su voz, sino por la puesta en escena del artista y por cómo puso en pie a todo el público, según informa Yolanda Bernardo y Diogo Dieguez.

A la hora de enfrentar nuevos retos, Estrella Morente ya intuye lo que va a pasar: “Entra como una especie de dolorcillo de estómago, de nervios que se me agarran al alma”. Por eso, no viene mal echar mano del calor familiar para calmar esas sensaciones: “Para mí eso es el respeto que yo le tengo a lo que hago”.

“Hemos heredado ese compromiso con el arte", afirma Morente

En un Teatro Real abarrotado, bucea una estrella muy flamenca en el jazz y el blues. Siguiendo así las lecciones paternas. “Hemos heredado ese compromiso con el arte, con la música, con la cultura de ir más allá de nuestra frontera”, confiesa Morente.

Ella canta versiones muy personales de aquellas letras que hicieron grandes otras divas. “Que ahí entra también mi homenaje, no solo como cantante, sino como mujer”, destaca la artista. Estrellas como Rocío Jurado, Nina Simone, Violeta Parra o Ella Fitzgerald. Un tributo íntimo y poderoso que será también disco.