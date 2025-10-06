La reconocida artista ofrecerá un show único en la institución de artes escénicas y musicales en Madrid este 9 de octubre

Estrella Morente, del flamenco puro al jazz: “Pasar por la oscuridad es muy importante: te enseña cosas”

Compartir







El próximo 9 de octubre se producirá un esperado momento en la escena musical española: el estreno mundial del espectáculo 'Estrella a Estrellas', de Estrella Morente, en el prestigioso Teatro Real de Madrid.

Este montaje supone para la cantaora granadina un proyecto ambicioso en el que mezcla influencias flamencas con guiños al jazz y la canción popular, en un homenaje a las grandes voces femeninas que han marcado la historia musical. El espectáculo será también la base de su próximo disco, previsto para este mes de octubre.

PUEDE INTERESARTE Quién es quién en la familia Morente, de Aurora Carbonell a Kiki y Estrella

"Aquí hice 'La vida breve', la ópera de Manuel de Falla; 'Amor brujo', con Víctor Ullate; presenté mi disco 'Copla'. Me he caído en escenario del Teatro Real por el taconazo de aguja. Vengo con ilusión y entusiasmo: presentar el disco en un espacio tan cargado de historia y magia me resulta un privilegio", aseveró en conversación con 'Uppers'.

Los detalles del show

'Estrella a Estrellas' nace como un acto de reconocimiento: Estrella Morente aspira a rendir tributo a mujeres artistas que han sido referentes en su vida artística. En su concepción, aparecen nombres como Rocío Jurado, Rocío Dúrcal, Nina Simone, Chavela Vargas, Mina o Ella Fitzgerald, así como otras figuras del ámbito internacional que dieron forma al sonido femenino en el siglo XX.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Parte del contenido ya se ha presentado en entrevistas y avances: la artista versionará piezas clásicas y les dará un tratamiento muy personal, mezclando su raíz flamenca con arreglos propios, atmósferas de jazz, acompañamientos instrumentales y ciertas sorpresas escénicas.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

El espectáculo está producido por L.A. Rock Entertainment, en colaboración con el Teatro Real. Este sello productores ya ha anunciado que el concierto en el Real contará con una puesta en escena elegante e íntima, cuidada en luces, ambientación y acompañamientos instrumentales.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

Asimismo, se usará una banda llamada OCO Band, dirigida por el saxofonista Tim Ries -conocido por su trayectoria con The Rolling Stones-, como respaldo musical principal.

Asimismo, la propia productora ya ha anunciado que han hecho 'sold out' -los precios rondaban entre los 30 y los 100 euros- y que se han habilitado tres filas de butacas de orquesta delante del patio de butacas para invitados. Los menores de 16 años deben ir acompañados de un adulto. Santander SMUSIC ha sorteado cinco invitaciones dobles para la actuación.

El show comenzará a las 21:00 horas y promete ser uno de los más apoteósicos de la hija del mítico Enrique Morente y Aurora Carbonell.