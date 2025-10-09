El Teatro Real se llenó de rostros como Isabel Jiménez, Patricia Pardo o Alba Lago que coincidieron en admirar la fuerza y autenticidad de Estrella Morente

Minutos antes de salir al escenario, Estrella Morente se mostró emocionada y definió "Estrella a Estrellas" como un homenaje a las mujeres que marcaron su vida y su forma de entender la música, ¡dale play!

Compartir







El Teatro Real de Madrid se vistió de gala esta noche para recibir a Estrella Morente, que estrenó por todo lo alto su nuevo espectáculo, “Estrella a Estrellas”, un homenaje a las grandes voces femeninas que han marcado la historia de la música. El ambiente era de expectación absoluta desde antes de que se levantara el telón: un proyecto tan ambicioso y personal prometía emocionar, y lo consiguió.

Con una puesta en escena elegante y una atmósfera íntima, la artista granadina presentó un espectáculo en el que flamenco, jazz, bolero y canción popular se funden para rendir tributo a divas como Rocío Jurado, Rocío Dúrcal, Chavela Vargas, Edith Piaf o Nina Simone. En sus palabras: "Es un sueño hecho realidad, un agradecimiento a las mujeres que me inspiran desde niña".

Los primeros minutos del concierto

El concierto, con música de la OCO Band —dirigida por el saxofonista Tim Ries, reconocido por su trabajo junto a The Rolling Stones—, una orquesta con la que Estrella ya cantó en ocasiones anteriores, transportó al público por un recorrido sonoro cargado de matices y emoción. Los seis primeros minutos, en los que la artista interpretó "Bésame mucho" y "La gata bajo la lluvia", fueron una auténtica declaración de intenciones: sensibilidad, fuerza y respeto por la historia de la música.

PUEDE INTERESARTE Quién es quién en la familia Morente, de Aurora Carbonell a Kiki y Estrella

Una alfombra roja llena de rostros conocidos

Antes del espectáculo, el photocall del Teatro Real se convirtió en un desfile de rostros conocidos del periodismo y la televisión. Patricia Pardo, Isabel Jiménez, Santi Acosta, Beatriz Archidona, Nacho Abad, Risto Mejide, Ana Terradillos, Marta Reyero, Laila Jiménez, Alba Lago, Nuria Seró y Bricio Segovia, entre otros, quisieron arropar a la cantaora en una noche que unió arte, emoción y reconocimiento. En el vídeo del evento se pueden ver los mejores momentos del desfile de invitados y sus palabras de admiración hacia Estrella, destacando su autenticidad, su magnetismo y la forma en que lleva el flamenco a nuevas dimensiones.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Todos los invitados tuvieron palabras de cariño y admiración hacia Estrella Morente, además, en exclusiva, nos contaron qué hace única la experiencia de verla en directo y qué esperan de este cruce flamenco–jazz que presenta en el Teatro Real. Todos coincidieron en destacar su presencia escénica, el carisma y la capacidad de emocionar. Cada uno lo enfocó desde un lugar distinto —la potencia vocal, la cercanía con el público, la lectura personal de los clásicos o la energía que imprime al escenario—, y ahí aparecieron matices muy interesantes. Dale play y descúbrelo.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

He realizado un sueño. Los sueños se hacen realidad

Durante su encuentro con los medios, Estrella se mostró visiblemente emocionada. "Hoy tengo mucha suerte porque no me falta nadie: mi marido, mis hijos, mis hermanos, mi madre, todos están conmigo. Y aunque he pisado este escenario en muchas ocasiones, para mí siempre es como la primera vez", afirmó entre sonrisas y nervios contenidos.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

La artista explicó que 'Estrella a Estrellas' no solo es un espectáculo, sino también la base de su próximo disco, previsto para este mes de octubre. "El flamenco lo llevo en el corazón, pero el jazz también forma parte de mi vida", contó, reafirmando esa dualidad que define su carrera y su personalidad artística.

La productora L.A. Rock Entertainment, en colaboración con el Teatro Real, ha sido la encargada de dar forma a esta puesta en escena cuidada y sofisticada, con una iluminación cálida, una sonoridad impecable y un concepto visual que potencia la presencia escénica de Morente. El espectáculo colgó el cartel de entradas agotadas, con precios que iban de los 30 a los 100 euros, y contó con tres filas adicionales de invitados en el patio de butacas.

"Estrella a Estrellas" es un viaje emocional, un tributo femenino y una carta de amor a la música. Una noche mágica en la que Estrella Morente volvió a demostrar por qué su voz, su verdad y su arte siguen ocupando un lugar único en el panorama musical español.