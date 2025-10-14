Aitana ha revelado algunas fechas de su gira mundial para 2026

La artista catalana cantará el 4 de septiembre en Barcelona y el 11 en Madrid

Compartir







Aitana ha revelado en su página web algunas fechas de su gira mundial para 2026, concretamente las de sus actuaciones en España y Latinoamérica y sin mencionar las presentaciones en el resto de Europa y en Estado Unidos.

El primero de sus conciertos será el 14 de marzo en Buenos Aires, la capital argentina, en el marco del Festival Lollapalooza. Su segunda fecha será en Bogotá, dentro del Festival Estéreo Picnic, donde actuará el 22 de marzo.

Las fechas de su gira por España

En mayo se trasladará a España para presentarse el 9 en Roquetas del Mar (Almería), el 15 en Murcia, el 22 en Valencia y el 29 en Albacete.

En junio actuará el 5 en Sevilla, el 12 y el 13 en Palma de Mallorca, el 19 en Fuengirola y el 26 en Avilés. En julio la gira le llevará el 4 a Las Palmas de Gran Canaria, el 10 Zaragoza, el 12 a Cádiz, el 18 Úbeda y el 22 estará en A Coruña.

En septiembre volverá a su casa, Cataluña, para tocar el 4 en Barcelona y después viajará a Madrid, donde actuará el día 11 y el 18 en Bilbao.

Sus conciertos en Latinoamérica

En octubre regresará a Latinoamérica para esta nuevamente en Argentina el 21, y a continuación viajará a México para presentarse el 28 en Monterrey, el 30 en Guadalajara, el 31 en Querétaro.

En noviembre continuará en México con dos actuaciones, el 4 en Puebla, y el 6 en Ciudad de México.

La cantante catalana tenía previsto llevar también su gira mundial a Los Ángeles, Miami y Nueva York, en Estados Unidos; y en Europa, a Londres, Milán y París, sin que haya concretado las fechas para esos lugares todavía.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Cómo y cuándo conseguir entradas

La cantante también ha anunciado cuándo saldrán a la venta las entradas a la venta: la preventa empezará el 20 de octubre a las 10:00 (horario peninsular) para los clientes de Santander que tengan la tarjeta Aitana. Ese mismo día, a partir de las 12:00, podrán acceder a la preventa el resto de clientes de Santander. Esta preventa durará dos días, hasta el 22 de octubre.

Un día después del fin de la preventa, el 23 de octubre, comenzará la venta general a las 12:00.