El dúo gaditano ha dado el paso después de que Andy haya anunciado su carrera en solitario

La fuerte discusión que mantuvieron Andy y Lucas después del concierto de despedida: “Ni se miran ni se hablan”

Compartir







Andy y Lucas han sorprendido a sus fans en las redes sociales tras colocar un "cerrado" en su cuenta de Instagram. En la foto de perfil han colocado una imagen en la que dicen "gracias de corazón", lo que ha impactado a sus seguidores. En la plataforma X también han publicado una imagen con la palabra "closed", lo que ya confirma el fin de este mítico grupo musical.

El dúo gaditano ha dado el paso después de que Andy haya anunciado su carrera en solitario: "El silencio rompió su tiempo, libertad, paz y salud". "Tras dos décadas de éxitos, más de dos millones de discos vendidos y más de 800 escenarios recorridos, Andy arranca su carrera en solitario, dejando atrás el dúo que le dio fama", resaltó en un comunicado a través de redes sociales.

Andy y Lucas y los rumores de su distanciamiento

Andy y Lucas han puesto fin a sus 22 años de éxito tras dar su último concierto el 10 de octubre en el Palacio de Vistalegre de Madrid. Su relación parecía no estar pasando por un buen momento, sobre todo después de las duras declaraciones que hizo Lucas de Andy en el programa 'Me quedo conmigo' que se emite en Mediaset Infinity.

PUEDE INTERESARTE Me quedo conmigo Temporada 5 Programa 3

"Le dije que iba a ser yo el empresario del grupo porque era el más solvente. Yo puse el dinero y desde entonces lo llevo todo. Yo soy el que pago a los músicos, yo soy el que pago por sonido, yo soy el que pago al propio Andy, el que lleva el merchandising, el que habla con nuestro representante...", recalcó el cantante.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Lucas, sobre su hermano: "No tiene disciplina"

Lucas reconoció que se sentía como si "estuviese llevando 34 familias" y aseguró que Andy "no tiene disciplina para ese tipo de trabajo". "No vale para hacer eso. Es como si yo intento ser cámara, pues no valgo. No quiero dejarlo por los suelos, pero es que no", lamentó.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

En medio de los rumores por su distanciamiento, Lucas quiso dedicarle unas palabras a su hermano durante su último concierto: "Mi compañero, mi hermano de vida... gracias por cada canción, por cada risa y también por cada momento difícil, porque los hemos tenido". "Hemos crecido juntos, hemos compartido sueños y los hemos hecho realidad. Hoy cerramos un ciclo, pero lo hacemos con el corazón lleno", añadió.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

El primer single de Andy saldrá a la luz antes de Navidad

"Andy, integrante del icónico dúo Andy y Lucas, abandona la formación para emprender carrera en solitario", dijo la agencia de comunicación que representa a los artistas. Después de más de 800 escenarios, más de dos millones de discos vendidos y dos décadas de éxito, Andy decide comenzar una nueva etapa y dejar el grupo que les llevó a la fama a ambos.

Pero Lucas tan solo se limitó a abrazarlo y se pronunció más tarde a través de las redes sociales: "A una persona solo se la conoce cuando ya no te necesita". El primer single de Andy saldrá a la luz antes de Navidad y será el pistoletazo de salida para su proyecto que se publicará en 2026. Ahora, con este detalle en sus cuentas de Instagram y X se confirman los rumores: el grupo que puso la banda sonora a una generación llega a su fin.