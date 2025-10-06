Celia Molina 06 OCT 2025 - 16:38h.

El cantante anunció su próximo concierto en Madrid, el 1 de marzo de 2026 y Aitana le hizo un simpático comentario en Instagram

Los detalles del encuentro entre el rey Felipe y Aitana: un lapsus, un premio, una petición y un apelativo

El cantante colombiano Juanes, que, muy recientemente, ha perdido a su madre, ha anunciado emocionado en sus redes sociales su próximo concierto en la ciudad de Madrid. "Nos vemos el 1 de marzo del 2026 en el Movistar Arena. Me emociona mucho regresar a tus calles, a tu gente, a tu comida y a celebrar con ustedes una noche tan especial!!! Los amo. No veo la hora de verles en nuestro concierto", dijo, en su cuenta de Instagram.

Lo que nadie esperaba es que Aitana Ocaña le fuera a poner un comentario público en el que decía que quería ir a verle en directo y que él le iba a contestar en su muro: "Estás invitadísima. ¿Quieres cantar 'Fotografía' conmigo esa noche? Sería un honor"; algo a lo que la cantante catalana le respondió: "Me encantaría". Por tanto, si la invitación se cumple, Aitana no sólo podrá asistir al show de su compañero de profesión, sino que también cantará con él el tema que el colombiano interpretó originalmente con Nelly Furtado.

"Aitana, estás invitadísima"

El anuncio de su regreso a España habrá sido para Juanes un chute de energía tras el fallecimiento de su madre, Alicia Vásquez, a los 95 años de edad. Tras su pérdida, el autor de 'Camisa Negra' le dedicó una emotiva carta, en la que decía: "El pasado lunes 8 de septiembre, mi madre adorada emprendió el viaje hacia una mejor vida, llevándose con ella gran parte de mi existencia. Alicia fue sabia, generosa, optimista, la mejor mamá y abuela, la mejor esposa, la consejera, la chistosa, la indispensable, la única, la irreverente, la insustituible; la que siempre tenía una sonrisa o un buen consejo en mis peores momentos de ansiedad; a la que llamaba todos los días, desde donde estuviera, para pedirle su bendición; la que me enseñó a creer en mí; la que me trajo a este mundo", escribió.

Igualmente, el cantante confesó que estaba buscando la "fuerza para continuar" y, como siempre, la ha encontrado en la música. Su regreso a España para él una cura para el corazón, pues es un lugar donde siempre ha sido recibido con cariño: "España siempre ha sido como un segundo hogar para mí. Desde que llegué por primera vez me recibieron con amor y gratitud. Este concierto es mi manera de devolverles todo ese cariño y de celebrar juntos este camino que hemos recorrido durante más de dos décadas", dice en el anuncio del Movistar Arena, donde no actúa desde el año 2017.

Juanes actuará en Madrid de la mano de 'Iglesias Entertainment'. Este show forma parte de su gira mundial, que recorrerá varios países desde Colombia a Estados Unidos en 2026, y que tendrá en el Movistar Arena una de sus paradas más emocionantes El concierto se presenta como un espectáculo único en el que se revivirán himnos eternos que han marcado la banda sonora de varias generaciones -‘Volverte a Ver’, ‘La Camisa Negra’, ‘A Dios Le Pido’, ‘Nada Valgo Sin Tu Amor’, ‘Es Por Ti’,-, junto a algunos de los éxitos más recientes que muestran la evolución artística de uno de los grandes referentes de la música en español.