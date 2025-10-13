Las especulaciones sobre el regreso de Amaia a la banda musical se acentúan ante el primer año de la separación del grupo y Leire Martínez

17 años con una sombra: el reto de Leire Martínez para reivindicarse como la voz de 'La Oreja de Van Gogh'

En los últimos días, los rumores sobre el regreso de Amaia Montero a La Oreja de Van Gogh, banda que abandonó hace 17 años, han vuelto a encender todas las alarmas, sobre todo ahora, a punto de cumplirse un año de la salida de Leire Martínez como vocalista del grupo durante estas casi dos últimas décadas.

Los últimos movimientos de la banda -ahora conformada por Pablo Benegas, Xabi San Martín, Álvaro Fuentes y Haritz Garde-que han aparecido en las redes sociales han alimentado las especulaciones, dando qué pensar a sus fans sobre si algo grande podría estar en marcha.

Tal y como se observa en su cuenta de Instagram, LOVG ha borrado el post del comunicado inicial en el que anunciaban la marcha de Leire. Una decisión que ha sido interpretada como una se�ñal de punto y final a su etapa con Martínez y el inicio de otra nueva.

Asimismo, la banda ha dejado en blanco la foto de perfil y ha publicado una imagen, también en blanco -sin texto visible ni pista evidente- que algunos fans han analizado como mensaje simbólico de 'página en blanco', cambio o incluso renacimiento.

Al mismo tiempo, han cambiado la biografía de su perfil oficial de redes por la frase "Solo juntos tiene sentido". Palabras que, para muchos seguidores, parecen una alusión clara al regreso de quien formó la banda con ellos desde los inicios: Amaia.

Aunque por el momento el grupo no se ha pronunciado al respecto, también se ha señalado que ya estaría firmado al menos un concierto junto a Amaia Montero y una gira en 2026, aniversario que marcaría los 30 años del grupo.

En este sentido, los usuarios de las redes sostienen que la banda está orquestando una vuelta oficial de Amaia, quizá para conmemorar algún aniversario, para algunos conciertos selectos o incluso para siempre, y que esta serie de indicios forman parte de un preludio de anuncio oficial.

La salida de Leire Martínez

El 14 de octubre de 2024 llegaba la sorprendente e inesperada noticia. La Oreja de Van Gogh informaba que Leire dejaba la banda musical tras 17 años como vocalista.

La separación fue emitida a través de un comunicado en las redes sociales que se producía casi tres meses después de que Amaia regresara a la música con su participación en el concierto de Karol G en el Bernabéu tras dos años retirada de la industria.

"Después de 17 años maravillosos repletos de música y emociones que jamás olvidaremos, queremos anunciar que las trayectorias profesionales de Leire y La Oreja de Van Gogh seguirán caminos separados", comenzaba el comunicado.

"La decisión ha sido dura y difícil, pero llega después de mucho tiempo de reflexión y profundas conversaciones en las que no hemos conseguido acercar nuestras diferentes maneras de vivir el grupo. Termina una etapa fascinante que todos llevaremos en el corazón y que nos ha permitido disfrutar de la mejor profesión del mundo de una manera soñada", concluía. Una misiva que ha sido eliminada ahora.

Aunque en su momento el comunicado fue prudente y escueto, lo cierto es que se sabía que las relaciones internas se habían enfriado en los últimos años.

Desde entonces, Martínez ha emprendido su camino en solitario en la música, ha ofrecido un concierto como solista y ha lanzado su primera canción sin LOVG, 'Mi nombre', que ha representado una catarsis emocional para la cantante, aprovechando la letra para lanzar mensajes ocultos sobre su salida del grupo.

Mientras tanto, Amaia ha intentado mantenerse ajena y en un discreto segundo plano. Apenas sube contenido a sus cuentas oficiales ni se deja ver, aumentando aún más la intriga de los fans más veteranos de La Oreja de Van Gogh.