Ana Mena vuelve después de un año de silencio discográfico y lo hace con la canción 'Lárgate', cuyo título es toda una declaración de intenciones. Con un mensaje y una letra polémica, acompañada un vídeo que tampoco deja indiferente a nadie. Un equipo de 'Informativos Telecinco' ha podido hablar con la artista. Informa en el vídeo Rocío González.

La propia Ana Mena le quita hierro al asunto. "Hombre no, por Dios cómo va a ser en sentido literal. Evidentemente no", contesta en referencia a le letra de su última canción, con pasajes como "y no está bien desearle la muerte a nadie, tengo 10.000 maneras para matarte".

Pero la polémica acompaña a este nuevo tema. "Es una canción que yo me la llevo mucho a la comedia a la sátira, dentro de que la letra es así un poco como que llama la atención" explica. "Además en el vídeo también se ve que es todo como un poco exagerado y juegas con alegorías pero siempre todo el tiempo desde un punto exagerado y cómico", matiza la artista malagueña.

El primer adelanto de su nuevo disco

Tras casi un año de ausencia, "ha sido un año de descansar un poco que verdad que venía de muchos años sin parar", cuenta. Con medio mundo coreando sus temas, incluido Japón. "Eso fue muy loco, yo no me lo puedo creer a día de hoy todavía", confiesa. La artista trabaja en un nuevo disco que ya está dando mucho que hablar.

'Lárgate' es el primer adelanto del nuevo disco en el que está trabajando, y se une a una larga lista de 'hits' como 'carita triste', 'Madrid City', 'A un paso de la luna'. Aparece después de un parón musical en el que la artista ha estado enfocada en "escribir muchas canciones y vivir un poco", como ha confesado a Europa Press.

En el videoclip de este single, la cantante aparece disparando a un reloj que marca las 12:00, una referencia a uno de sus temas más queridos por el público 'Las 12', y que simboliza un cambio de rumbo en su carrera musical, según ha confirmado la malagueña.

La cantante participó en San Remo, el festival italiano para elegir quién será el representante del país en Eurovisión, en el año 2022. Preguntada por la posición de RTVE sobre no participar en el festival este año si Israel continúa en la competición, la cantante ha manifestado que "ojalá todo se termine solucionando".