Los motivos por los que Amaia Montero y La Oreja de Van Gogh se separaron hace 17 años

En noviembre de 2007, la cantante anunciaba su salida de la banda que levantó en 1996 junto a Pablo Benegas, Xabi San Martín, Álvaro Fuentes y Haritz Garde

Sorpresa en La Oreja de Van Gogh: Pablo Benegas abandona el grupo ante la posible vuelta de Amaia Montero

Hace ya más de 17 años, Amaia Montero decía 'adiós' a La Oreja de Van Gogh, banda que levantó en 1996 junto a Pablo Benegas, Xabi San Martín, Álvaro Fuentes y Haritz Garde. Ahora, aunque sin el primero que se desvincula del grupo, parece que cuatro de los cinco fundadores vuelven a reencontrarse musicalmente, dejando atrás los motivos que hace casi dos décadas los separaron.

Amaia y La Oreja

La artista había sido la voz principal de La Oreja de Van Gogh desde los inicios de la banda y su creación en 1996 hasta su último disco con ella, 'Guapa'. Durante esos años, la banda cosechó un sinfín de éxitos: discos multiplatino, giras internacionales y reconocimiento por su estilo pop melódico con letras emotivas. 'Rosas', 'Jueves' o 'La playa' son prueba de ello.

Amaia era muy querida como 'frontwoman', no solo por su voz, sino por su presencia, su sensibilidad en las letras y la identificación que muchos fans sentían con ella.

En aquel momento, los otros componentes de la banda la consideraban parte esencial del proyecto que habían construido juntos, y es que su voz imprimía un sello muy personal en los álbumes.

Pero en 2007 todo cambió. El 19 de noviembre, la banda publicó un comunicado anunciando su decisión de dejar LOVG para emprender una carrera en solitario.

Su separación

"Queríamos contaros que hace unas semanas Amaia decidió no continuar con nosotros en La Oreja de Van Gogh para comenzar su carrera en solitario. Hemos sentido mucha tristeza, no sólo por los motivos musicales evidentes, sino también por todos los años y experiencias vividas y por vivir. Aunque quisiéramos que Amaia siguiera con nosotros, le deseamos toda la suerte del mundo en la nueva etapa que ha decidido tomar", señalaban.

Amaia, por su parte, añadía: "Esto no quiere decir que el grupo se separe, ellos seguirán su camino sin mí. Sólo puedo decir que en estos últimos años he estado con ellos más que con nadie y que los quiero como hermanos, y mucho de lo que soy como persona lo he aprendido con ellos. LOVG y todo lo que he vivido con ellos estará siempre en mi corazón y mi cabeza, pero he sentido que es el momento de comenzar una nueva etapa de mi vida, emprendiendo una carrera en solitario, lo cual me produce tanta ilusión como miedo".

Los motivos

Poco después trascendió que la cantante y el guitarrista, Pablo, habían protagonizado varios momentos de tensión durante su carrera musical, subrayando que su enfado habría motivado su separación. Comentarios que la propia Montero negó hace años, en 2015.

"Son muchas cosas las que ocurren y en el fondo ninguna. En ningún caso fue por un enfado con Pablo, además es que no sé por qué de repente Pablo. Fueron circunstancias, no un momento concreto, llevábamos mucho tiempo juntos, crecimos juntos. Crecimos de verdad, porque era una situación en la que estábamos muy expuestos, algo anormal para personas de nuestra edad. Pasamos de la Universidad a todo eso que nos pasó en solo un año. Creo que llegó un punto en el que en todas las relaciones hay un punto de inflexión", explicó la artista a Risto Mejide.

Sobre cuál había sido ese punto de inflexión que marcó el antes y el después de su etapa conjunta, manifestó: "Quizá los años, quizá que evolucionamos hacia lugares distintos, queríamos cosas distintas. No fue un día... La convivencia, que es dificilísima. Yo estaba muy protegida también dentro del grupo, cosa que después en solitario cambia". Por aquel entonces, Leire ya llevaba siete años siendo la vocalista de la banda.