Alberto Rosa 14 OCT 2025 - 19:10h.

El artista, ganador del Grammy, se encontraba preparando su cuarto álbum de estudio

D’Angelo, leyenda del neo-soul y creador del éxito ‘Brown Sugar’, ha muerto a los 51 años tras una larga batalla contra el cáncer de páncreas. Su familia ha confirmado la muerte en un comunicado.

"La estrella brillante de nuestra familia ha apagado su luz en esta vida", declaró la familia del cantante. "Tras una larga y valiente batalla contra el cáncer, nos duele anunciar que Michael D'Angelo Archer, conocido por sus fans de todo el mundo como D'Angelo, ha sido llamado a casa y partirá hoy, 14 de octubre de 2025".

“Nos entristece que solo pueda dejar recuerdos entrañables con su familia, pero estamos eternamente agradecidos por el legado de música extraordinariamente conmovedora que nos deja. Les pedimos que respeten nuestra privacidad en estos momentos difíciles, pero los invitamos a todos a unirse a nosotros en el duelo por su fallecimiento y, al mismo tiempo, celebrar el don de la música que dejó al mundo”, continuaron

Rápidamente, los fans se han lanzado a expresar su sorpresa. “Esto es terrible, Artista brillante”, dijo uno. “Esto es profundamente triste”, añadió otro. D'Angelo lanzó tres álbumes a lo largo de su legendaria carrera, incluyendo su debut de 1995, ‘Brown Sugar’. Su último álbum fue ‘Black Messiah’, de 2014. Estaba preparando su cuarto álbum.