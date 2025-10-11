Jimmy Shaw, actor de 'La que se avecina', ha muerto a los 59 años a causa de un cáncer de páncreas

Cristina Castaño y su grito de ayuda para Jimmy Shaw, actor de 'La que se avecina'

Compartir







Luto en el mundo de la cultura tras conocerse el fallecimiento de Jimmy Shaw. El actor conocido por su papel de Matthew en 'La que se avecina' ha muerto a los 59 años tras sufrir un cáncer de páncreas.

Ha sido su agencia de representación la que ha confirmado el fallecimiento del intérprete este sábado 11 de octubre. Nada más conocerse la noticia, compañeros suyos de profesión como Laura Caballero, directora de 'La que se avecina', o su gran amiga Cristina Castaño han rendido homenaje al actor fallecido.

PUEDE INTERESARTE Muere la actriz Diane Keaton a los 79 años

Reacciones a la muerte de Jimmy Shaw

Uno de los homenajes más emotivos tras conocerse la muerte de Jimmy Shaw ha sido el de su compañera y amiga Cristina Castaño. La actriz se ha abierto en canal y ha querido dedicar unas palabras al que fuese su compañero de ficción y amigo: "Hoy se nos ha ido Jimmy Shaw, Pocas personas he visto luchar por la vida como a él. Estamos absolutamente devastados y me cuesta realmente articular un discurso. Por supuesto, agradecer a todos y cada uno de los que pusisteis vuestro granito de arena (tanto económico como de buena energía) para poder costear la operación que, teníamos la esperanza, le hiciese ganar la dura batalla contra el cáncer. Finalmente no pudo ser, pero fue increíble y muy emocionante recibir la avalancha de donaciones que disteis y estoy segura de que Jimmy se lleva todo ese cariño que le brindasteis".

"Ayyyyy… My dear brother in law… Me quedo con la espinita de que conocieras a mi hijo… Vamos a tener que esperar para eso, pero… Todo llega, y todos vamos al mismo sitio, así que estoy segura de que le verás antes o después. Vuela muy alto, querido Jimmy… Y cuida de Frisco desde donde estés. Te necesita mucho ahora. Te quiero y te querré siempre. Te ganaste tu lugar en mi corazón y ese no te lo quita nadie", terminaba escribiendo la actriz gallega.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

La que también ha escogido sus redes sociales para recordar al talentoso actor ha sido la directora de 'La que se avecina'. A través de un carrusel de fotografías junto al actor fallecido, Laura Caballero era una de las primeras en recordarle. Junto a estas imágenes en las que se podía ver la directora de 'La que se avecina' disfrutando de momentos personales con Jimmy Shaw, Laura Caballero le dedicaba unas palaras a su compañero y amigo

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

"Jimmy, seguirás siendo para todos nosotros, pura energía y el recuerdo más bonito de lo que significa vivir de verdad. Descansa en paz, querido compañero. El “Shaw” debe continuar, y lo haremos llevando tu sonrisa en el alma", apuntaba la directora de la comedia de Telecinco.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

Tras esta publicación, rostros conocidos como el actor Nacho Guerreros o la actriz Juana Acosta dejaban mensajes en los que mandaban cariño y recordaban al intérprete fallecido.

La recaudación de fondos para poder pagar la operación de Jimmy Shaw: Cristina Castaño pedía ayuda a través de sus redes sociales

La noticia del cáncer de páncreas que sufría Jimmy Shaw saltó a finales de este mes de septiembre cuando Cristina Castaño, actriz que compartió trama con el intérprete estadounidense en 'La que se avecina', publicó en sus redes sociales un comunicado en el que solicitaba ayuda para él.

En su mensaje, Cristina Castaño comunicaba que el actor estadounidense, conocido por interpretar al personaje de Matthew en la serie 'La que se avecina', había recaído del cáncer de páncreas que padecía y que necesitaba una operación médica de urgencia.

A través de una publicación en sus redes sociales, la actriz contaba cuál era la situación de Jimmy Shaw. Según desvelaba Castaño, Jimmy Shaw padecía cáncer de páncreas y debía recaudar 100.000 euros para poder someterse a una operación médica. Por eso, la que fuese actriz de 'La que se avecina' compartía la historia de su gran amigo al que conoció en el set de rodaje de la mítica y exitosa serie de Telecinco.

Cristina Castaño recalcaba que el motivo de esta recaudación de fondos se debía a que la cirugía podría salvarle la vida a Jimmy Shaw: "La esperanza regresó cuando supimos que hay un doctor en Lisboa que es el único que puede operar el caso concreto de Jimmy, así que todos sus seres queridos nos hemos puesto manos a la obra y estamos recaudando fondos para poder costear la operación, que como podréis imaginar, no está cubierta ni por su seguro ni por la seguridad social. Así que desde mi perfil aprovecho para quien quiera y pueda, aporte su grano de arena para que nuestro querido Jimmy, que tantas risas nos ha regalado, pueda enfrentar esta operación y volver a sonreír y confiar en que toda esta pesadilla llegue a su fin".

"Para donar (no importa cuánto, cualquier cantidad es bien recibida), entrad en mi storie o en el link de mi Biografía, y ahí encontraréis toda la información del crowdfunding, de la operación y de la historia de Jimmy. Gracias a todos de antemano. Jimmy y toda su tribu os agradecemos cualquier energía amorosa para todo este duro proceso", terminaba escribiendo la actriz en la publicación en la que acompaña una fotografía en la que aparecen los dos actores que han formado parte de la historia de 'La que se avecina'.