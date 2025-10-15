Celia Molina 15 OCT 2025 - 13:56h.

Noah Higón es una joven valenciana que visibiliza en las redes sociales cómo es vivir con siete enfermedades raras

Noah Higón es una joven valenciana de 27 años que utiliza sus redes sociales para dar visibilidad a las enfermedades raras. Ella no padece una, sino siete; concretamente, síndrome de Ehlers Danlos, síndrome de Wilkie, síndrome de cascanueces, síndrome de May-thurner, síndrome de la vena cava inferior, gastroparesia y síndrome de Ryanaud. Por ello, como ella misma suele decir, pasa más tiempo en el hospital que en su propia casa.

Hace poco más de un mes, publicó una inquietante texto en sus cuentas, con el que anunciaba que se iba a someter a una importante operación. Como siempre, invitaba a sus seguidores de vivir la vida, a pesar de todas sus adversidades e informaba de que, cuando estuvieran leyendo su entrada, ella ya "estaría dormida". Afortunadamente, la intervención salió bien y ella ha continuado con sus tratamientos y su vida habitual, que incluía dos entradas para el concierto de Joaquín Sabina.

"Gracias, maestro, por poner música a mis heridas"

La despedida del mítico artista en Valencia tuvo lugar el pasado 13 de octubre, una fecha muy importante para Noah. Hace justo cinco años, esta influencer sufrió una sepsis (un reacción extrema y desequilibrada del organismo frente a una infección), que estuvo a punto de costarle la vida. Afortunadamente, despertó el 13 de octubre de 2020, día en el que ella siempre dice que "volvió a nacer". Y qué mejor regalo para celebrar una efeméride así que que el propio Sabina te dedique una canción desde el escenario.

Tras dedicarle un tema a su socio, Julio Sánchez, con quien gestiona su cadena de restaurantes mexicanos, el cantautor se refirió a Noah como una "superviviente", dedicándole su mítica canción, 'Calle Melancolía'. Ella, todavía emocionada, compartió el momento en sus redes sociales y le envió un mensaje de vuelta al cantante, que continúa con su gira:

"Gracias por tenerme presente. Gracias, maestro, por ponerle música a mis heridas, por recordarme que el arte también es una forma de supervivencia. Y gracias a la vida, que me dio otra oportunidad —no para ser la misma, sino para ser más yo que nunca. Yo solo puedo decirte: gracias, de corazón cansado pero agradecido, por llegar justo a tiempo, por salvarme sin saberlo, por recordarme que todavía se puede volver a empezar", dijo, tras el concierto al que acudió con su madre y en el que ambas celebraban aquel momento en el que Noah volvió a la vida.