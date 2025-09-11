Celia Molina 11 SEP 2025 - 11:49h.

La valenciana, que padece siete enfermedades a la vez, ha dejado un tuit programado en el que anuncia que está "en quirófano"

Noah Higón, una joven con siete enfermedades raras: "Necesitamos no tener que deambular de hospital en hospital"

Noah Higón es una joven valenciana que emplea las redes sociales para dar a conocer la realidad de las personas que padecen enfermedades raras. En concreto, ella no sufre una, sino siete de dichas patologías a la vez, con las que tiene que convivir cada día de su vida. Noah tiene síndrome de Ehlers Danlos, síndrome de Wilkie, síndrome de cascanueces, síndrome de May-thurner, síndrome de la vena cava inferior, gastroparesia y síndrome de Ryanaud. Y, dada la gravedad de su cuadro clínico, pasa la mayor parte del tiempo "mirando por la ventana" de una habitación de hospital.

Tanto es así que su nick de Instagram es su código de identificación en el Hospital Universitario y Politécnico la Fe de Valencia. Algo que la influencer usa como forma de quejarse de lo "ignorados" que son los pacientes con enfermedades raras en el mundo y de los que la sociedad apenas se acuerda en el día internacional que las conmemora. Sus textos son su mejor canal para concienciar a los ciudadanos de la necesidad de ver a estos enfermos como personas que también necesitan atención, comprensión y, sobre todo, el impulso de una investigación que les ayude a mantenerse con vida.

"Si estás leyendo esto, es que estoy en quirófano"

El último texto que ha publicado, sin embargo, no estaba escrito con dicha intención. Se trata más de una preocupante carta de despedida que Noah ha redactado antes de entrar en quirófano, lo que hace intuir que se está enfrentando, justo en este momento, a una compleja operación. En su tuit, ha dejado constancia de lo mucho que ha vivido, a pesar de sus limitaciones, y ha expresado su deseo de, si todo sale bien, volver pronto a comunicarse a través de las redes sociales:

"Vivir intensamente, cuando a una la dejan, es el regalo más grande. Y yo lo recibo con gratitud, sabiendo que incluso en medio del dolor la vida sigue siendo acojonante. Cuando esto se publique, yo estaré dormida. Pero todo lo que viví, lo viví despierta. Si estás leyendo esto significa que yo estoy en quirófano, he dejado el post programado, así que no sé muy bien cuándo podré volver a pasarme por aquí. Espero que pronto. Total, ¿qué es una raya más para una cebra? Feliz vida pequeños viandantes, por cierto, no os olvidéis de vivir. Porque improbable no es lo mismo que imposible. Y por eso. Noah", ha dicho la valenciana.

La entrada ha recibido inmediatamente cientos de interacciones y mensajes de apoyo de sus seguidores, que le desean de todo corazón que "la operación salga bien" y que admiran su vitalidad, hasta en tan difíciles momentos. Ahora solo queda esperar que la propia Noah informe de su estado de salud, una vez que esté recuperada.