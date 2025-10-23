Ruth Méndez 23 OCT 2025 - 15:51h.

Fito Cabrales, el cantante de Fito & Fitipaldis, habla sobre el grupo tras lanzar nuevo álbum y anunciar una gira por España

Después de alrededor de cuatro años de silencio discográfico, Fito & Fitipaldis vuelven a escena con su nuevo álbum 'El monte de los aullidos'. Con su característico sello, esa mezcla de rock, blues y melancolía urbana, el grupo inicia también una importante gira por 36 ciudades españolas.

El músico bilbaíno Fito Cabrales mantiene intacta esa capacidad de conectar con el público desde la sencillez. Con él hemos hablado de sus canciones y de las cicatrices que deja la vida.

Buscando la inspiración simplemente en lo humano

Le basta pellizcar su guitarra para sonar inconfundiblemente a Fito & Fitipaldis. Siempre fiel al rock sin poses, pero ajeno a la nostalgia: "He tenido que reinventarme no sé cuántas veces. Ahora dejo de drogarme, ahora cambio de músicos...".

Vuelve a aullar con un puñado de canciones escritas, confiesa, esta vez sin recurrir a las drogas. Buscando la inspiración simplemente en lo humano: "La inspiración escribe la primera frase. Y con eso ya vale, porque la putad* es el papel en blanco".

"El éxito es la atención de la gente"

Le ha puesto banda sonora a la vida de generaciones, con temas como 'Por la boca vive el pez', 'Soldadito marinero' o 'Antes de que cuente hasta diez'. Esa lealdad de su público es su mejor marketing. "La gente piensa que el éxito es una casa grande y una piscina. Pues no es eso. El éxito es la atención de la gente. Uno compone para compartir, no compone para tatuárselo y ya está", subraya el artista. Y por eso estrena disco y gira. Por cierto, han volado las entradas.

Fito & Fitipaldis nació en 1998 como proyecto de Fito Cabrales, líder de Platero y Tú. A lo largo de más de dos décadas, el grupo ha logrado un estilo propio, combinando melodías envolventes y letras que reflejan emociones cotidianas. Con varios discos exitosos y conciertos multitudinarios, se ha consolidado como uno de los referentes más sólidos del rock español contemporáneo.