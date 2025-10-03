Taylor Swift ha publicado su nuevo disco ‘The Life of a Showgirl’, un álbum mucho más pop que cuenta con una colaboración con Sabrina Carpenter

El nuevo trabajo de Taylor Swift, en cassette: expertos y seguidores opinan sobre este sorprendente anuncio

La espera ya ha terminado y es que Taylor Swift ya ha lanzado su duodécimo álbum de estudio, ‘The Life of a Showgirl’, donde relata la vida de una chica artista entre bambalinas. Alejada de su círculo más cercano de productores, la cantante ha querido innovar en este disco y volver a apostar por Max Martin y Shellback como colaboradores musicales de este álbum.

Los productores que ha rescatado Taylor Swift para este nuevo disco reflejan el cambio de etapa que quiere dar la artista. Alejada de su estética de 'chica buena', Taylor Swift ha apostado por convertirse en una 'cabaretera' que se inclina por las canciones más pop. Max Martin y Shellback ya trabajaron con la artista como productores de muchos de los temas del disco que la consolidó como una estrella del pop, ‘1989’, y de otras canciones de ‘Reputation’ y ‘Red’.

Los secretos de ‘The Life of a Showgirl’

Imaginando cómo sería el sonido de este nuevo disco, los seguidores de la estrella elucubraban que sería mucho más divertido, pegadizo y bailable. Así ha sido, ‘The Life of a Showgirl’ da comienzo a una nueva etapa musical de la cantante con la que se aleja del sonido más íntimo en el que se basaba su última discografía con ‘folklore’ (2020), ‘evermore’ (2020) y ‘The Tortured Poets Department’ (2024) al mando.

El propio Travis Kelce, prometido de Taylor Swift, adelantó en una entrevista que concedió que el disco es mucho más animado que los últimos trabajos de Swift y lo definió como un giro de 180 grados respecto a ‘The Tortured Poets Department’.

Si hay una inspiración clara en este álbum es la de Ofelia, el personaje de ‘Hamlet’ de William Shakespeare que, tras caerse mientras recogía flores, acaba ahogada en un arroyo. Un trágico final que Swift recrea en la portada, donde aparece sumergida en el agua con un vestido de pedrería, y que además da nombre a la primera canción del disco, ‘The Fate of Ophelia’.

La cantante explicó en ‘New Heights’ -el pódcast de su pareja, Travis Kelce, y el hermano de este, Jason- que la portada hace referencia al final de sus noches cuando aún estaba de gira. Ofelia no es la única mujer que ha servido de inspiración para este álbum, pues el título de otro de los temas es ‘Elizabeth Taylor’, una de las actrices de Hollywood más conocidas de los años 50.

Estas dos mujeres convergen en la idea central del disco, que gira en torno a su vida tras el escenario durante su exitoso ‘The Eras Tour’. Además, Taylor Swift ha decidido recurrir a otra mujer para formar la única colaboración de este álbum. Sabrina Carpenter ha sido la apuesta de Swift para crear esta canción que da nombre al proyecto. Un tema mucho más tranquilo, relajado y con toques country que el resto de canciones que componen el álbum.

'The Life of a Showgirl', en los cines

Volviendo a repetir estrategia comercial, Taylor Swift ha escogido a las salas de cine como sus nuevas aliadas para promocionar este nuevo álbum. En octubre de 2023 aterrizó en los cines 'Taylor Swift: The Eras Tour', que se convirtió en el documental de un concierto más taquillero de la historia. Ahora, la artista repite tónica y promociona su regreso a las salas con varios pases en los que se podrá escuchar 'The Life of a Showgirl'.

En pantalla grande, los fans de Taylor Swift podrán ver en exclusiva el videoclip de 'The Fate of Ophelia' junto con los detalles detrás de escenas del rodaje del videoclip. Además, también podrán disfrutar de vídeos nuevos con las letras de las canciones y algunas reflexiones personales nunca vistas de Taylor Swift sobre las canciones de su 12º álbum de estudio, 'The Life of a Showgirl'.

De esta forma, Taylor Swift recupera la estrategia que llevo a cabo con la película 'The Eras Tour' con la que se convirtió en un auténtico fenómeno en octubre de 2023 y superó los 261 millones de dólares en la taquilla mundial, coronándose como el documental más taquillero de todos los tiempos, tal y como anunció AMC en enero de 2024.

Un récord que antes ostentaba 'This Is It', el filme documental armado con los últimos ensayos del rey del pop mientras preparaba la gira que nunca pudo iniciar, ya que falleció el 25 de junio de 2009, justo antes de que el tour arrancara.

Recupera los derechos de sus discos

Con la publicación de este nuevo disco, Swift se convierte en todo un icono musical que se atreve a navegar por los distintos estilos musicales. La cantante anunció en mayo que finalmente adquirió los masters de sus seis primeros discos, poniendo fin a una de las disputas más sonadas de la industria musical, que comenzó después de que el empresario, mánager y productor estadounidense Scooter Braun los comprase en 2019 a través de lo que quedaba del antiguo sello discográfico de la cantante, Big Machine.

Un año después, Braun vendió el catálogo de Swift a Shamrock Capital y la artista cerró un acuerdo con la firma, especializada en adquisición y financiación de derechos de contenido y medios de entretenimiento.