Alberto Rosa Claudia Barraso 20 OCT 2025 - 22:15h.

La cantante catalana ha anunciado el lanzamiento a través de varias pantallas en la Plaza de Callao

Rosalía aumenta la expectación sobre su cuarto álbum tras días de pistas: la cantante cita a sus seguidores

Compartir







Después de tanta expectación, al fin se han despejado las dudas. Rosalía ha tenido este lunes uno de los encuentros más esperados por sus fans. Después de varios días dando pistas sobre su nuevo álbum, la artista ha citado a sus seguidores en un directo a través de TikTok. Tras varias pistas que no han hecho sino aumentar aún más la expectación de sus seguidores, los fans de Rosalía al fin han salido de dudas. La cantante ha presentado por sorpresa su disco 'Lux' corriendo por la Gran Vía de Madrid hasta llegar a Callao.

En el directo se ha visto a la artista corriendo en la Gran Vía de Madrid, perseguida por una avalancha de fans. Una hora antes, Rosalía aparecía en el directo de TikTok con un nuevo peinado. La cantante se ha hecho un aro con tinte rubio. Este ‘look’ lo completó con unas uñas “de lux”, como afirmó ella misma durante el vídeo en directo que concentró a miles de usuarios en cuestión de segundos.

PUEDE INTERESARTE La exitosa estrategia de marketing de Rosalía con la que da pistas de su nuevo trabajo: qué opinan los fans

Durante la emisión previa a la carrera en Gran Vía se han vivido momentos de tensión cuando la cantante vio una imagen en su teléfono de algo relacionado con Nueva York. ¿Se ha filtrado su álbum antes de tiempo? ¿Han revelado algún secreto que la cantante quería ser la primera en contar? Muy nerviosa ante el estreno y con mucha prisa por vestirse y maquillarse, aparecía emocionada bailando con todo su equipo. Por fin llegó el momento de revelar más detalles: el ‘look’ con el que ha revelado su álbum, el cuál se publicará el 7 de noviembre.

Durante estas semanas, la expectación por el nuevo disco de la artista ha protagonizado las redes sociales. La cantante empezó cambiando su foto de perfil de Instagram, donde hasta hace muy poco, seguía manteniendo la imagen de la portada de su disco 'Motomami'. En su lugar, puso la fotografía de un haz de luz, que podría tener todo que ver con el título de su nuevo álbum: LUX (que en latín significa luz).

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Después publicó una partitura de una melodía llamada Berghain, inspirada en el famoso club de electrónica de Berlín, lo que hizo pensar que la artista catalana iba a dar un giro a su estilo musical con la salida de su nuevo proyecto.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

Las pistas que ha ido dejando la cantante

En el fondo de la imagen podía verse también un símbolo parecido al de la paz, algo con lo que Rosalía podría estar haciendo alusión al conflicto armado entre Israel y Palestina, tras ser criticada por el diseñado Miguel Adrover por no haberse pronunciado al respecto.

Paralelamente al anuncio de la convocatoria y fiel a su estilo, Rosalía ha compartido en su cuenta de Instagram un vídeo en el que se muestra a sí misma mientras una orquesta sinfónica interpreta lo que podría ser uno de sus nuevos temas. Los fans de la cantante han tardado poco en identificar el lugar en el que Rosalía ha grabado su vídeo: el Battersea Arts Centre de Londres, un sitio privilegiado para la música.