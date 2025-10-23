Redacción Uppers 23 OCT 2025 - 10:00h.

Protagonizará junto a Annette Bening la adaptación de 'In Love: A memoir of love and loss', de Amy Bloom

¿Qué ocurre cuando el amor más pleno y entregado tropieza con la fragilidad del cuerpo, la memoria que se desvanece y una decisión llena de coraje y controversia? Esa es la pregunta que plantea la escritora estadounidense Amy Bloom en 'In Love: A memoir of love and loss', la historia autobiográfica de un matrimonio maduro que se enfrenta a una elección que desafía tabúes y que es también uno de los best sellers mejor valorados de los últimos años. Alicientes suficientes como para dar el salto al cine con una pareja protagonista de altura, la formada por George Clooney y Annette Bening.

Una historia de amor moderna

Clooney, de 64 años, se pondrá en la piel de Brian Ameche -esposo en la vida real de la escritora-, un tipo encantador, vivaz y vital que recibe un diagnóstico temprano de alzhéimer y no tarda ni una semana en optar por un "suicidio acompañado". Viaja con su mujer a Suiza desde su Connecticut natal para ingresar en una clínica donde tomará un dosis letal de pentobarbital sódico para terminar con su vida a los 66 años. Por su parte, Bening, de 67 años, interpretará el rol de Bloom.

El viaje implica un sinfín de papeleos y retrasos administrativos, profesionales médicos obstructivos y una gama de trastornos y emociones agridulces que pondrán a prueba el compromiso y la humanidad de la pareja.

Un equipo artístico de perfil alto

Al frente de la producción estará el cineasta nominado al Oscar Paul Weitz ('Un niño grande', 'American Pie'), que también ha coescrito el guion junto a la propia Bloom. "El libro de Amy es una fábula contemporánea sobre el amor, el humor y las cuestiones existenciales (...) Estoy deseando hacerle justicia con este reparto increíble”, ha afirmado el director.

“He tenido la suerte de escribir con Paul, de trabajar con Eddie [Vaisman] y Julie [Lebedev], y de que esta historia sobre el amor duradero vaya a cobrar vida en pantalla con dos de los mejores actores de América”, ha dicho por su parte la escritora, que también es psicoterapeuta, y se adentró a fondo en las complejidades éticas de la eutanasia. "A veces me preocupa que una mejor esposa hubiera dicho que no", ha admitido.

Publicado en 2022, 'In Love: A Memoir of Love and Loss' fue elegido por Time como el mejor libro de no ficción del año y figura entre los 100 títulos imprescindibles de la revista.

De momento, aún no hay fecha de inicio de rodaje. Mientras, George Clooney sigue inmerso en plena temporada de premios gracias a 'Jay Kelly', su nuevo trabajo con Noah Baumbach exhibido en el Festival de Venecia y cuyo estreno limitado en salas está previsto para el próximo 15 de noviembre.