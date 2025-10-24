La familia real vuelve a cobrar protagonismo en esta edición de los Premios Princesa de Asturias, celebrada en el Teatro Campoamor

Al minuto | Premios Princesa de Asturias 2025, en directo

La ceremonia de los Premios Princesa de Asturias 2025, celebrada en el Teatro Campoamor de Oviedo este viernes 24 de octubre, vuelve a colocar en primer plano a la Casa Real y, muy especialmente, a la princesa Leonor.

El evento ha arrancado a las 18:30 horas, y cuenta con la tradicional recepción y entrega de insignias a los galardonados. Los premiados de 2025 incluyen nombres de peso internacional, como la fotógrafa Graciela Iturbide, la tenista Serena Williams, Eduardo Mendoza o Mario Draghi, entre otros, reforzando el carácter internacional del encuentro.

En lo que respecta a la familia real, los reyes Felipe y Letizia, junto a Leonor, la infanta Sofía y la reina emérita Sofía, se ha dejado ver en las inmediaciones del epicentro de la actividad cultural en Oviedo, saludando a los vecinos y medios allí presentes como de costumbre.

Una vez más, todas las miradas han estado puestas en los looks de Sus Majestades y sus hijas, que han deslumbrado con sus elecciones estilísticas.

Para la ocasión, ha llamado especialmente la atención el peinado que ha escogido la reina Letizia: una melena alta recogida y ondulada con coleta, look que no luce desde hace tiempo.

En cuanto a la vestimenta, la soberana ha optado por un vestido negro con la zona de los hombros semitransparentes. Ha completado el outfit con sus característicos pendientes de De Grisogono.

Leonor, por su parte, se ha decantado por melena suelta ondulada, vestido midi ligeramente acampanado en tejido brocado con dibujos botánicos satinado en color berenjena y tacones sensatos.

La infanta, por su parte, tiene un recogido de media melena y, al igual que su madre, un vestido con transparencias, aunque en su caso, de color burgundy y con diferentes capas.

La emérita, en cambio, ha elegido un conjunto dos piezas claro con detalles dorados, muy parecido al que llevó el año pasado.

El papel de Leonor

La novedad más comentada este año es el papel central y más activo de Leonor en los premios, un gesto protocolario que se interpreta como un paso adelante en la asunción de funciones públicas, tal y como así lo deseó Su Majestad el año pasado.

Ello responde a la voluntad de ensayar a la heredera en escenarios de alto perfil. Eso sí, por el momento, no estará sola en esta ceremonia, sin precipitar una cesión total de funciones. La princesa cuenta con el respaldo de los monarcas hasta que desde Zarzuela consideren que está plenamente cualificada para hacerlo en solitario.

El sábado, la familia real se trasladará al concejo de Siero para hacer entrega del galardón al 'Pueblo Ejemplar de Asturias 2025', que este año ha recaído en Valdesoto, en reconocimiento a su labor comunitaria, su compromiso con la tradición y su contribución al desarrollo social y cultural del Principado.