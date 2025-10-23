Los Premios Princesa de Asturias son uno de los mayores reconocimientos internacionales en las artes, la ciencia, la cooperación y las humanidades

Guía de las actividades organizadas para disfrutar de los Premios Princesa de Asturias en Oviedo, Gijón o Avilés

Este viernes 24 de octubre se entregan los Premios Princesa de Asturias 2025 en una ceremonia en el Teatro Campoamor de Oviedo, en la que es, sin duda, una de las citas más importantes de todo el año en el calendario de la familia real española, sobre todo para la heredera al trono.

Un día antes, los reyes de España, acompañados por sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía, presiden el XXXIII Concierto Premios Princesa de Asturias, titulado 'Brahms y Dvořák. Grandes maestros del siglo XIX', en el Auditorio Príncipe Felipe de la capital del Principado.

Después de las audiencias matutinas en el Hotel de la Reconquista, el viernes a las 18:30 horas comienza la entrega a los premiados. Durante el acto, la princesa Leonor y Felipe VI tomarán la palabra para dirigirse a los presentes. A continuación, repasamos la lista de todos los galardonados de este año.

Byung-Chul Han

El filósofo y ensayista alemán de origen surcoreano Byung-Chul Han, uno de los pensadores más innovadores en la crítica de la sociedad actual, ha sido el galardonado con el Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades 2025.

La filosofía de Han, nacido en Seúl en 1959, que ha compaginado su trayectoria como ensayista con la docencia universitaria, se centra en el análisis y la crítica del mundo contemporáneo y de la sociedad actual.

El pensador ha estudiado Filosofía, Literatura y Teología en Alemania y es autor de más de una decena de títulos como 'La sociedad del cansancio' (2010), 'La sociedad de la transparencia' (2012) y 'La salvación de lo bello' (2015) e 'Infocracia' (2022).

Han no utiliza un teléfono inteligente, no hace turismo, solo escucha música analógica y ha dedicado tres años de su vida "a cultivar un jardín secreto", todo ello para rebelarse ante el capitalismo, una actitud que emplea como resistencia política, tal y como aseguró en una entrevista hace siete años.

Eduardo Mendoza

El escritor español Eduardo Mendoza ha sido galardonado con el Premio Princesa de Asturias de las Letras 2025. Su obra es "un conjunto de novelas que combinan la voluntad de innovación con la capacidad de llegar a un público muy amplio, y que gozan de extenso reconocimiento internacional", valoró el jurado, presidido por el director de la Real Academia Española (RAE), Santiago Muñoz Machado.

El acta destacó que la "prosa clara" de Mendoza, nacido en Barcelona en 1943, "engloba tanto el lenguaje popular como los cultismos más inesperados", añadiendo que "en sus libros sobresalen el sentido del humor y la visión desenfadada y humanista de la existencia".

El jurado concluyó que Mendoza es "un proveedor de felicidad para los lectores, y su obra tiene el mérito de llegar a todas las generaciones, que hoy se reconocen en sus luminosas páginas".

La candidatura del catalán, quien toma el relevo como premiado en esta categoría de la poeta, prosista, ensayista y periodista rumana Ana Blandiana, fue propuesta por el director del Museo Nacional de Escultura, Alejandro Nuevo Gómez.

Graciela Iturbide

La fotógrafa mexicana Graciela Iturbide ha sido galardonada con el Premio Princesa de Asturias de las Artes 2025. A sus 83 años, está considerada uno de los grandes nombres de la fotografía artística de inspiración social y cultural.

Iturbide, durante más de medio siglo de trayectoria, ha retratado a pueblos indígenas de México, Panamá, Madagascar y Cuba y ha creado una obra intensa y singular, fundamental para comprender la evolución de la fotografía en México y en el resto de América Latina.

Nacida en Ciudad de México el 16 de mayo de 1942, ha sido reconocida por trabajos como el que llevó a cabo en 1979 con los indios Seris del desierto de Sonora o la serie en las que reproduce el baño de Frida Kahlo en Coyoacán.

Oficial de la Orden de las Artes y las Letras de Francia y doctora honoris causa por el Columbia College de Chicago y el San Francisco Art Institute, Iturbide ha recibido numerosos galardones a lo largo de su carrera.

Douglas Massey

El demógrafo estadounidense Douglas Massey, quien ha realizado contribuciones significativas en áreas como la migración internacional, la segregación residencial y la estratificación social, ha sido galardonado con el Premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociales 2025.

Reconocido por su enfoque multidisciplinar, Massey (Olympia, Washington, 1952) es profesor de Sociología en la Universidad de Princeton y ha dedicado gran parte de su investigación a estudiar la causas y consecuencias de los movimientos migratorios de México a Estados Unidos durante los últimos años.

Massey ha trabajado en la Universidad de Chicago y en la de Pensilvania y es autor de numerosos estudios, entre ellos 'Clandestinos. Migraciones México-Estados Unidos en los albores del siglo XXI' y 'Comprender las migraciones internacionales'.

El norteamericano sucede en el palmarés del galardón de la categoría al escritor, ensayista, académico y expolítico canadiense Michael Ignatieff.

Serena Williams

La tenista estadounidense Serena Williams, ganadora de 73 títulos individuales, entre ellos 23 torneos de 'Grand Slam' y cuatro oros olímpicos, ha sido galardonada con el Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2025.

Williams es el segundo tenista, mujer u hombre, de la 'era Open' con más títulos en los cuatro grandes torneos, solo superada por Novak Djokovic. El jurado destacó su "palmarés deportivo incuestionable" fruto de una "extraordinaria" carrera, así como la defensa que siempre ha hecho de la igualdad de género.

Ex número uno del mundo y considerada como una de las grandes tenistas de la historia, Williams (nacida el 26 de septiembre de 1981 en Saginaw, Michigan) ganó su primer título en el Abierto de Estados Unidos en 1999 y dejó el tenis 23 años después, en septiembre de 2022.

Serena Williams toma el relevo, en el palmarés de este premio, de la jugadora española de bádminton Carolina Marín.

Museo Nacional de Antropología de México

El Museo Nacional de Antropología de México ha sido galardonado con el Premio Princesa de Asturias de la Concordia 2025. Su sede actual fue inaugurada el 17 de septiembre de 1964 y, por más de cinco décadas, ha cumplido con la misión de investigar, conservar, exhibir y difundir las colecciones arqueológicas y etnográficas más importantes del país.

Desde su concepción, este icono de la arquitectura urbana del siglo XX, fue ideado para ser, más que un repositorio, un espacio de reflexión sobre la rica herencia indígena de la nación multicultural.

Sus 22 salas y sus más de 45.000 metros cuadrados de construcción lo convierten en el museo más grande de México y en uno de los más destacados del planeta.

Mary-Claire King

La genetista estadounidense Mary-Claire King, reconocida por haber identificado los genes que causan algunos tipos de cáncer de mama y ovario hereditarios y por haber demostrado que los humanos y los chimpancés son genéticamente idénticos en un 99%, ha sido galardonada con el Premio Princesa de Asturias de Investigación Científica y Técnica 2025.

Mary-Claire King (Chicago, 1946) ha destacado también por el uso de la genética dental para identificar a personas desaparecidas, método conocido como 'índice de abuelidad' que permitió vincular con las 'Abuelas de la Plaza de Mayo' a decenas de niños robados en Argentina durante la dictadura militar.

Los hallazgos de esta investigadora, actualmente profesora de la Universidad de Washington, han puesto también de manifiesto la influencia que tienen algunos factores genéticos en el desarrollo de algunas enfermedades infantiles, la esquizofrenia o la sordera hereditaria.

King es doctora honoris causa por más de 20 universidades de todo el mundo y miembro, entre otras, de la Academia Nacional de Medicina y de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos.

Mario Draghi

El economista Mario Draghi, expresidente del Banco Central Europeo (2011-2019) y ex primer ministro de Italia (2021-2022), ha sido galardonado con el Premio Princesa de Asturias de Cooperación Internacional 2025. El jurado subrayó que el político es "símbolo de una Europa unida, libre, fuerte y solidaria".

También valoró que, a lo largo de su amplia trayectoria de más de cuatro décadas, Draghi ha promovido el multilateralismo, la cooperación entre los Estados miembros y el fortalecimiento institucional y económico de la Unión, así como su papel en la escena global.

A este premio, último de los ocho galardones que ha convocado la Fundación Princesa de Asturias y que cumplen con su 45ª edición, optaban un total de 31 candidaturas de 13 nacionalidades.

La candidatura del destacado economista italiano fue propuesta por el abogado Ricardo Martí Fluxá, miembro del jurado en la categoría de Ciencias Sociales.