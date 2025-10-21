La artista ha pedido proteger camisetas, pantalones, chaquetas, zapatos y cinturones de la marca

Rosalía, cancelada en TikTok por infringir las normas durante la presentación de su disco en el centro de Madrid

Rosalía solicitó a la Oficina de la Propiedad Intelectual de la UE (EUIPO) proteger la marca 'Lux', que da nombre a su cuarto y último disco. La cantante catalana formalizó el 6 de junio la solicitud para reservarse el uso comercial de 'Lux' para operar en el mercado de los 27 países de la UE.

La artista ha pedido proteger camisetas, pantalones, chaquetas, zapatos y cinturones, todo tipo de elementos relacionados con los aparatos de sonido y servicios de entretenimiento en los distintos soportes digitales, según 'EFE'.

'Lux' se suma a otras marcas registradas por la artista

La petición de Rosalía está en proceso de validación y se suma a varias marcas ya registradas en los últimos años ante la EUIPO, como las de 'Motomami' y su propio nombre, 'Rosalía'. La cantante catalana proyectó la portada de su nuevo disco en las pantallas de Callao y la Gran Vía de Madrid tras reunir a todos los que tuvieron la oportunidad de acudir al centro de la capital.

Los fans se enteraron del evento a través un ‘teaser’ en directo en Tiktok donde los invitaba a acudir a un evento sorpresa en el centro de la ciudad. La artista apareció maquillándose, con un halo rubio teñido en el pelo y conduciendo por la ciudad.

El 7 de noviembre saldrá a la venta su cuarto disco

Vestida de blanco, con un rosario en la mano y un Nissan GTR blanco, Rosalía llegó después a Callao para anunciar su nuevo disco y mostrar que sus estrategias de marketing están bien pensadas. Aunque no todo salió como ella esperaba, ya que fue cancelada en TikTok por infringir las normas de la comunidad.

Los fans tendrán que esperar hasta el 7 de noviembre para comprar y disfrutar su nuevo proyecto. 'Lux' será el cuarto disco de estudio de la estrella, tras 'Los ángeles' (2017), 'El mal querer' (2018) y 'Motomami' (2022). Una propuesta que deja entrever una nueva era de la artista.