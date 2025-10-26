Rosalía ha compartido la fecha de lanzamiento de 'BERGHAIN', su nueva canción y primer single de su nuevo álbum 'LUX'

Rodeada de una banda sinfónica, andando completamente decidida por la calle y vistiendo un total 'look' de color gris con unas gafas de sol negras, Rosalía ha anunciado que el primer single de su próximo disco 'LUX' verá la luz en tan solo unas horas.

A través de su cuenta de Instagram, la cantante ha compartido con todos sus seguidores que 'BERGHAIN' será la canción con la que presentará y que dará paso a su nuevo trabajo.

¿Cuándo sacará Rosalía su nueva canción?

Siendo el adelanto de 'LUX', Rosalía ha querido apostar por este tema para que se convierta en su nuevo single. En el vídeo que ha compartido a través de sus redes sociales y que dura tan solo unos segundos se puede escuchar parte de la que será la nueva canción de Rosalía.

Un fragmento compuesto por música sinfónica y que no ha sorprendido a sus seguidores más fieles ya que Rosalía venía avisando y calentando motores desde hace días.

Además de este pequeño fragmento, Rosalía ha querido anunciar que este nuevo tema verá la luz en tan solo unas horas. En concreto, la cantante lanzará el primer single de su nuevo disco el próximo lunes 27 de octubre.

Será a las 17:00 horas cuando Rosalía dejará que sus seguidores y el público en general pueda disfrutar de 'BERGHAIN', un tema que promete sorprender y con el que parece que la intérprete quiere dar un giro de 180 grados y dejar de lado la etapa creativa e innovadora por la que apostó en su era 'MOTOMAMI'.

Los detalles de 'BERGHAIN' y qué se puede esperar de 'LUX'

Parece ser que Rosalía se ha inspirado en el nombre de la famosa discoteca alemana 'Berghain' para el nombre de este primer single. Berghain es una de las discotecas de música electrónica más famosas de todo Berlín. Ubicada a pocos metros de la principal estación de tren del antiguo Berlín Oriental, el local ha sido una de las discotecas más famosas del país alemán.

Construida en lo que era una antigua planta energética, la sala de música electrónica ha sido relacionada con la decadencia y el hedonismo. Fue en 2006 cuando el medio de comunicación 'The New Zealand Herald' aseguraba que dentro de la discoteca se producían "abiertamente actos sexuales". También es famosa por sus largos horarios de apertura, por no tener espejos ni ninguna superficie reflectante y por la prohibición de grabar o tomar cualquier tipo de fotografía en el interior del local.

Fue en 2005 cuando los propietarios de la discoteca fundaron un sello discográfico con el que dieron la posibilidad a varios productores y DJ de techno de grabar su propia música. Sin embargo, uno de los trabajos más destacables y aplaudidos por la crítica que fueron lanzados por este sello musical fue cuando el Ballet Estatal de Berlín y Berghain se fusionaron para crear una pieza de ballet diseñada para cinco bailarines y que se interpretó en el mismo club.

Gracias a esta fusión, la música lanzada por el ballet y por el sello discográfico recibió buenísimas críticas. Mientras que la actuación protagonizada por los bailarines fue criticada por los expertos de baile más conservadores.

Pues bien, si prestamos atención al vídeo compartido por Rosalía y que parece ser un extracto del videoclip que acompañará a este single, en uno de los momentos del fragmento audiovisual se puede ver a la artista catalana llevando una camiseta blanca en la que aparece impresa la frase: "My intrusive thoughts sound like this" (Mis pensamientos intrusivos suenan así).

Justo después de la frase impresa en su camiseta de color blanca le sigue una partitura, icono con el que Rosalía ha estado promocionando su disco y abriendo boca a su público más fiel y analítico.

Habrá que esperar tan solo unas horas para poder disfrutar del primer adelanto de 'LUX', pero si unimos las piezas podemos elucubrar que este nuevo trabajo apostará por la música sinfónica, la creatividad más íntima y pura y un sonido mucho más personal con el que Rosalía intentará posicionarse como compositora, productora y artista.

La 'última' escapada de Rosalía antes de adentrarse por completo en la promoción de 'LUX' y de 'BERGHAIN'

Precisamente, ha sido hoy también cuando el público madrileño ha podido ver a Rosalía disfrutando de su domingo en muy buena compañía. Ni más ni menos, Rosalía ha escogido el partido de El Clásico de La Liga para desconectar y disfrutar del evento que han protagonizado El Real Madrid y el Barcelona F.C.

La cantante ha acudido a las inmediaciones del Santiago Bernabéu acompañada de su hermana, conocida como La Pili, y de su cuñado, Diego Ibáñez cantante del grupo Carolina Durante.

Sin embargo, la compañía de su hermana y de su cuñado no ha sido lo que más ha sorprendido a los asistentes del Santiago Bernabéu y es que Rosalía también ha estado acompañada por Penélope Cruz.

Las dos artistas españolas han disfrutado de este partido en el que El Real Madrid ha vencido este domingo por 2-1 al FC Barcelona en la jornada 10 de LaLiga EA Sports. Cómplices, charlando y disfrutando del partido, Penélope Cruz y Rosalía han sido captadas por las cámaras de La Liga que les han enfocado en varias ocasiones.