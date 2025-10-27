Celebridades, modelos y diseñadores han rendido homenaje al séptimo arte reinterpretando trajes legendarios

La cuarta edición de Vogue World ha contado con las actuaciones de Doja Cat y Gracie Abrams

Vogue World: Hollywood 2025 ha celebrado su edición más cinematográfica en los estudios de Paramount de Los Ángeles con un despliegue visual que ha fusionado cine, moda y espectáculo. Bajo los focos del glamur hollywoodiense, celebridades, modelos y diseñadores han rendido homenaje al séptimo arte reinterpretando trajes legendarios.

El elenco de invitados ha incluido a estrellas del cine, de la música y de la moda de la talla de Nicole Kidman, Gwyneth Paltrow, Miley Cyrus, Dakota Johnson, Karol G, Ashley Park o Ayo Edebiri, entre otras.

Una noche única con un gran elenco

La cuarta edición de Vogue World ha superado con creces las expectativas después de transformar Manhattan en una pasarela urbana y rendir homenaje al teatro londinense y al deporte parisino desde su nacimiento en 2022.

En esta ocasión, la pasarela pretendía ser un homenaje al cine clásico y moderno, tal y como prometió Anna Wintour, “una noche única de espectáculo con un grandísimo elenco de modelos y actores” en la que exhibieron “grandes diseños de la historia del cine junto a magníficas colecciones de moda”.

Un desfile de cine

Para ello, el evento se organizó en siete capítulos en los que se representaron distintos géneros del cine y estéticas: afrofuturismo, ciencia ficción, histórico... Y a cada uno de ellos, se le asignó un reconocido diseñador de vestuario para exponer su trabajo inspirado en los trajes originales en colaboración con las siete grandes de las casas de moda que participaron: McQueen, Louis Vuitton, Miu Miu, Alaïa, Marc Jacobs, Valentino y Balmain.

En la pasarela se pudieron ver nuevas interpretaciones de looks de películas clásicas junto con trajes originales de figuras de renombre como la italiana Milena Canonero, quien cuenta con cuatro Oscar y nueve nominaciones; Jacqueline West, diseñadora del vestuario de ‘Dune’; Ruth E. Carter, ganadora de un Oscar por sus trabajos en ‘Black Panther’ y su secuela ‘Black Panther: Wakanda Forever’; Colleen Atwood, ganadora de cuatro premios Oscar y creadora del traje de Johnny Depp en ‘Eduardo Manostijeras’; Arianne Phillips, diseñadora de vestuario en películas con personajes reales como Bob Dylan y Johnny Cash en ‘A Complete Unknown’ y ‘En la cuerda floja’ o Catherine Martin, la segunda mujer de la categoría en ganar varios Oscar en un mismo año y la primera en hacerlo dos veces con ‘Moulin Rouge’ y con ‘El gran Gatsby’ .

Entre los looks más icónicos destacó el vestido rococó reinterpretado por Nicolas Ghesquière para Louis Vuitton, inspirado en las extravagancias de 'María Antonieta', las adaptaciones de las piezas de Jacqueline West para 'Dune' o los intrincados diseños de Ruth E. Carter para 'Black Panther'.

Actuaciones de Doja Cat y Gracie Abrams

Además, el evento contó con actuaciones en directo, destacando la presencia de Doja Cat y Gracie Abrams, quienes ofrecieron momentos musicales en mitad del desfile.