No lleva ni 24 horas publicada y la última canción de Rosalía, 'Berghain', se ha convertido en un fenómeno imparable por todo: por su genialidad musical y por su estética medida al milímetro. Está siendo una revolución entre los seguidores de esta diva española de la música. Todos los sectores analizan cada plano de un videoclip en el que todo tiene un porqué, según informa Susana Ramos.

Rosalía nos vuelve a abrir los ojos, la mente y el oído con una obra de arte de la cabeza a los pies. Muchos usuarios miran atónitos los nuevos avances de la cantante.

Un cambio de registro que sorprende a los profesionales de la ópera

Todos están escandalizados e hipnotizados por un cambio de registro que ha sorprendido hasta a los profesionales de la ópera. En medio de los coros, su voz se abre camino en alemán, inglés y español con la Orquesta Sinfónica de Londres marcando el ritmo de sus tareas del hogar. "Ella entra en un bot que se llama 'head voice', que significa voz de cabeza. Lo ha hecho maravillosamente", confiesa Nah Maro Babakhanian, profesora de canto real en el Conservatorio Superior de Música.

Las interpretaciones son variadas con ese corazón malherido, ese terrón de azúcar. En un segundo acto, Rosalía es Blancanieves y está en medio del bosque. La cantante Björk -el pájaro que canta en su canción- confiesa en las redes se rinde a su talento. Lo sagrado, lo onírico, lo clásico y el tecno se unen para mostrar a una Rosalía que vuelve a volar muy alto.