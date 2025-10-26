Penélope Cruz y Rosalía han disfrutado en el palco del Santiago Bernabéu de El Clásico entre confidencias y charlas

Alfonso Rueda invita a Rosalía a hacer el Camino de Santiago

MadridInmersa en la promoción del lanzamiento de su nuevo disco 'LUX', Rosalía ha conseguido sacar hueco en su apretada agenda y se ha apuntado a un plan de última hora en Madrid.

Ha sido durante la jornada de la tarde de este domingo 26 de octubre cuando el público ha podido ver a la cantante barcelonesa disfrutando de un plan deportivo que ha sido seguido por millones de personas.

Rosalía, captada en Santiago Bernabéu mientras disfruta de El Clásico junto a su hermana, su cuñado y Penélope Cruz

Ni más ni menos, Rosalía ha escogido el partido de El Clásico de La Liga para desconectar y disfrutar del evento que han protagonizado El Real Madrid y el Barcelona F.C.

La cantante ha acudido a las inmediaciones del Santiago Bernabéu acompañada de su hermana, conocida como La Pili, y de su cuñado, Diego Ibáñez cantante del grupo Carolina Durante.

Sin embargo, la compañía de su hermana y de su cuñado no ha sido lo que más ha sorprendido a los asistentes del Santiago Bernabéu y es que Rosalía también ha estado acompañada por Penélope Cruz.

La complicidad y la buena sintonía entre Rosalía y Penélope Cruz

Las dos artistas españolas han disfrutado de este partido en el que El Real Madrid ha vencido este domingo por 2-1 al FC Barcelona en la jornada 10 de LaLiga EA Sports. Cómplices, charlando y disfrutando del partido, Penélope Cruz y Rosalía han sido captadas por las cámaras de La Liga que les han enfocado en varias ocasiones.

Gracias a los 'pinchazos' del realizador de La Liga, el público de El Clásico ha podido ver la gran amistad que une a las dos artistas españolas por antonomasia. En su aparición en el Santiago Bernabéu, Rosalía continuaba llevando el halo rubio que se ha decorado en su cabello y con el que promociona 'LUX', su nuevo álbum que verá la luz el próximo viernes 7 de noviembre y cuyo adelanto se espera que sea publicado en los próximos días.

Por su parte, Penélope Cruz optaba por un 'look' mucho más desapercibido con su larga melena castaña y una chaqueta de color oscura.

Hay que destacar que esta no es la primera vez que se puede ver a la actriz de Alcobendas y a la cantante de Barcelona compartiendo momentos juntas. Además de trabajar juntas en la película 'Dolor y Gloria' de Pedro Almodóvar, Rosalía y Penélope Cruz siempre que pueden se apoyan la una a la otra y destacan el trabajo, la humanidad, la cercanía y la profesionalidad de la otra. Una relación que nació de la admiración y que ha desembocado en una amistad entre las dos artistas españolas más conocidas a nivel internacional de la actualidad.

El Real Madrid anula al Barça en un Clásico caliente

Sobre El Clásico, lo más destacable del partido ha sido que los blancos se han adjudicado el Clásico por primera vez en año y medio, gracias a los goles de Kylian Mbappé, en su cuarto Clásico consecutivo marcando, y Jude Bellingham, y anulando a un conjunto blaugrana al que le costó mucho más generar peligro y lamentó el mal partido de Lamine Yamal y Pedri González, en un partido que vivió una tangana al final.

En abril de 2024 fue la última vez que el Santiago Bernabéu celebró la victoria de su equipo en un Clásico, hasta este domingo. Los pupilos de Xabi Alonso se impusieron en un partido en el que compitieron mejor, fueron sobresalientes sin balón y aprovecharon el buen momento de Mbappé, que incluso fallí un penalti y le anularon otros dos tantos. Vinícius Júnior también completó un gran encuentro, aunque lo terminó cabreado con Xabi Alonso por su cambio rondando el 70'.

Fue un partido caliente, intenso, como siempre, en el que el Real Madrid siempre estuvo metido, mientras al Barça le costó crear ocasiones. De hecho, el gol azulgrana, obra de Fermín López, vino de un error de Arda Güler. Lamine Yamal y Pedri no aparecieron y si equipo lo pagó, ante un conjunto merengue que se venga de los cuatro Clásicos perdidos el curso pasada y se mantiene líder, 5 puntos por encima de su máximo rival.