Las dos multas a las que se enfrenta Rosalía tras su evento en el centro Madrid el pasado lunes

El movimiento que Rosalía y su equipo realizaron antes de verano para proteger la marca de su nuevo disco 'Lux'

MadridRosalía y su baño de masas en Madrid el pasado lunes dejó sin palabras a todos los fans que se congregaron en la Plaza de Callao para conocer lo nuevo de la artista. Fue un evento improvisado que ahora sin embargo podría salirle caro porque la catalana no pidió autorización.

El Ayuntamiento madrileño lo ha confirmado, pero no aclara si la cantante finalmente será multada ni la gravedad de la posible sanción.

La multa de la que seguro no se libra Rosalía es la de 200 euros por conducir un vehículo sin etiqueta medioambiental en el centro de la capital.

Multa de hasta 600.000 euros por no pedir autorización

A través de un directo en TikTok Rosalía revelaba a sus seguidores el lunes a las 20.45 que "una sorpresa" muy especial que sucedería en la madrileña Plaza de Callao a las 22.00. En pocos minutos su mensaje provocaba una revolución y miles de personas colapsaban el centro de la capital esperando la aparición de la cantante para anunciar lo que tanto tiempo llevaban esperando, el lanzamiento de su nuevo álbum.

Su aparición corriendo por la Gran Vía perseguida por decenas de fans y escoltada por la Policía, desataba la locura, obligando a la catalana a alterar sus planes iniciales y a refugiarse en el hotel Vincci Capitol -situado en el emblemático edificio con el luminoso rótulo de Schweppes- desde cuya ventana saludaba a sus incondicionales antes de que las pantallas de la plaza descubriesen el nombre, 'Lux', y la portada -una imagen suya con un hábito de monja y un diseño blanco que emula una camisa de fuerza- de su regreso a la escena musical tres años después de la publicación de 'Motomami'.

Una presentación que no habría sido autorizada por el Ayuntamiento de Madrid, ya que Rosalía no habría solicitado los permisos pertinentes -a las áreas implicadas: Seguridad, Movilidad, o Cultura- para llevar a cabo un evento multitudinario de tales características que colapsó durante más de una hora el corazón de la ciudad, y que podría acarrearle una sanción económica a la cantante.

De ahí que el consistorio haya confirmado que está analizando el asunto, y por el que podría enfrentarse a una multa de hasta 600.000 euros si se demuestra que no siguió los trámites reglamentarios para paralizar la vida del centro de Madrid con el anuncio de la publicación de su nuevo disco.

Recabando información

La delegada de Seguridad y Emergencias del Ayuntamiento de Madrid, Inma Sanz, ha trasladado a la prensa que están recabando información porque "no parece" que Rosalía tuviera "autorización expresa" anoche para su 'performance' en la plaza de Callao. "Por supuesto que vamos a llegar a investigar si no se ha hecho con las autorizaciones necesarias y lógicamente se actuaría en consonancia", ha confirmado.

Por su parte, el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, ha apuntado que "estamos revisando todas las oficinas de atención al ciudadano para comprobar si se había comunicado este evento. En principio no nos consta y, si definitivamente confirmamos que no se pidió, se incoará un expediente disciplinario que podrá conllevar una sanción por celebrar un acto en la vía pública sin autorización".

En cuanto a una posible sanción, ha expresado que "habrá que determinar su gravedad. No se montó, creo, ningún escenario ni hubo emisión de ruidos, por tanto entiendo que no será muy grave, pero debemos iniciar el expediente sancionador que conllevará, en su caso, la sanción correspondiente".