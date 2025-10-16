Ruth Méndez Agencia EFE 16 OCT 2025 - 16:58h.

'¡Hachís!... Salud' inaugura la nueva colección 'Ibáñez Mítico',

La aventura de Mortadelo 'perdida' en un cajón: llega el cómic póstumo de Ibáñez más esperado

'¡Hachís!... Salud' es el título de una historieta inédita del dibujante Francisco Ibáñez (Barcelona, 1936-2023) de 2014, que Bruguera ha puesto a la venta este jueves 16 de octubre y que, "por circunstancias diversas quedó olvidada en un cajón", según ha explicado su hija, Núria Ibáñez.

En una entrevista con EFE, Núria Ibáñez ha explicado que esta historieta, que inaugura la nueva colección 'Ibáñez Mítico', "no había visto la luz todavía y era una cosa desconocida para la familia, porque cuando falleció todos pensábamos que el último libro era el de 'París 2024', el que justamente estaba dibujando en aquel momento y que quedó a medias y decidimos publicarlo".

Ibáñez nunca comentó nada a su familia

Poco después, la editorial informó a la familia que había un libro que todavía no se había publicado, algo que les sorprendió porque el dibujante nunca había comentado nada: "Nos pusimos a buscar y efectivamente apareció esta historieta clásica de Mortadelo y Filemón, con toda su trama y sus gags, tal como mi padre dibujaba en su estilo".

Por las pistas que da el título, los dos agentes de la T.I.A. reciben el encargo de luchar contra unas redes de distribución de narcotráfico, con la inestimable ayuda de Ofelia, para lo que el Súper dispone de información sobre algunas de las rocambolescas vías usadas por los traficantes, como el suministro a través de falsos cochecitos de bebés o el uso de instrumentos musicales.

No faltarán las habituales carreras de los dos agentes y los ya míticos cambios de disfraces de Mortadelo.

Este primer volumen de 'Ibáñez Mítico' contempla un formato similar al de la colección 'Magos del Humor' y contiene 64 páginas que incluyen la historia inédita y contenido extra, como la cubierta original de la obra inédita, tal cual la concibió Ibáñez para su publicación.

La familia, señala su hija, estuvo investigando el porqué no se publicó en 2014: "Al leerla, vimos que era una historieta como otras que había hecho, que no implicaba nada que impidiera su publicación, pero la explicación es simple, él publicaba unas tres historietas anuales, y en ese momento coincidió también con la publicación de 'El tesorero' -inspirado en el caso de financiación ilegal del PP- que fue un boom editorial y un éxito sin precedentes en el cómic".

10.000 ejemplares el primer día

Llegó a vender 10.000 ejemplares el primer día que salió y con este antecedente, el dibujante decidió continuar con esa línea de embrollos políticos, se fue retrasando y el álbum volvió a quedar sepultado en un cajón por otro libro de éxito, dedicado a las elecciones generales.

Quedaron, recuerda Núria Ibáñez, otros dos álbumes pendientes de publicación en aquella época, pero años después se acabaron editando.

"Yo creo que mi padre lo dejó en el cajón guardado y debió olvidarlo y no se le prestó más atención hasta que ahora volvió a surgir la posibilidad, porque era un tesoro escondido que, evidentemente, la familia queríamos que se diera a conocer, pero este libro es una excepción y pienso que no habrá más inéditos".

Aunque inicialmente habían pensado publicarlo en la serie de 'Magos del Humor', decidieron iniciar una nueva colección para "explicar el porqué no se publicó en el momento en que la dibujó y escribió; el contexto histórico, incluir originales, anotaciones de Jordi Canyissà, la lámina tal como él la entregaba a la editorial a lápiz entintada, para ver en blanco y negro como era el dibujo y apreciar todos los detalles sin el color, que "da otra perspectiva de la historieta".

La familia de Ibáñez no se plantea que las historietas del creador puedan continuar con otros dibujantes: "Tenemos una gran cantidad de álbumes y de historietas, de Mortadelo y Filemón y del resto de personajes, sesenta años de trabajo ingente y, por tanto, no creemos necesario encontrar un sucesor, algo difícil porque mi padre era dibujante y guionista a la vez".

Los herederos y Bruguera prefieren concentrarse en "publicar todo aquello que ya no se encuentra en librerías ahora".

Comisariada por Canyissà, 'Ibáñez mítico' nace, según la hija del autor, como una colección con "ambición de publicación anual", que presentará las obras más destacadas de Ibáñez con una nueva mirada, incorporando un aparato crítico y material extra que conserva la familia, "como si se tratara de un clásico de la literatura".