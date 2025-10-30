Gustavo Maeso 30 OCT 2025 - 16:25h.

Turismo de Canarias, Mediaset Games y PlayStation Talents firman una alianza para seducir al “turista del futuro”

'Tadeo Jones: La Tabla Esmeralda', el videojuego que expande la experiencia de la exitosa película

Tadeo Jones regresa con El Legado del Sol de Occidente, una expansión gratuita de Tadeo Jones. La Tabla Esmeralda que convierte a las Islas Canarias en tablero de juego, aula abierta y escaparate internacional. Llegará el 20 de noviembre y se podrá descargar sin coste en todas las plataformas: PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One, Steam y Nintendo Switch. Quien tenga el juego verá el nuevo capítulo integrado; quien lo compre a partir de ahora, lo recibirá ya incluido. Además, Selecta Play lanzará una nueva versión física del juego con el nuevo contenido.

La iniciativa nace del empuje de Turismo de Canarias, Mediaset Games y PlayStation Talents, con desarrollo del estudio madrileño Gammera Nest. En una mesa redonda celebrada en la sede de Sony PlayStation España, los responsables defendieron la expansión como una forma “natural” de conectar con ese “turista del futuro” que se informa, decide y sueña en digital antes de sacar el billete. En otras palabras: promoción cultural con lenguaje de videojuego, pensada para familias y público joven, con PEGI 7 y enfoque abiertamente educativo e inclusivo.

Aventura en nueve niveles, de Lanzarote a la mítica San Borondón

La nueva campaña añade nueve niveles —unos 75 minutos de juego— que recorren Lanzarote, La Graciosa, Fuerteventura, Gran Canaria, Tenerife, La Gomera, La Palma y El Hierro, con un final en San Borondón, la célebre “isla fantasma” del imaginario canario. Cada escenario alterna plataformas 2D, puzles de luz y símbolos y vías de exploración, e introduce postales educativas y 24 coleccionables culturales (pintaderas, petroglifos de La Zarza, el báculo del salto del pastor…) inspirados en piezas reales. El resultado: “aprender jugando” sin perder ritmo de aventura.

No es un Canarias genérico: los niveles miran a Timanfaya, Cueva de los Verdes o la obra de César Manrique en Lanzarote; Playa de las Conchas en La Graciosa; Tindaya en Fuerteventura; Risco Caído y los barrancos de Acusa en Gran Canaria; las Cañadas del Teide en Tenerife; Garajonay en La Gomera; el Roque de los Muchachos en La Palma; o el Garoé en El Hierro.

La expansión culmina en San Borondón, esa isla que —según la tradición— aparece y desaparece junto al archipiélago. La leyenda, con ecos de San Brandán, está bien anclada en la cultura popular canaria y en recursos educativos del propio Gobierno regional, que la describen como una “isla fantasma” avistada por navegantes durante siglos. El juego la convierte en el clímax de la historia de Tadeo contra el malvado arqueólogo Otto von Walcott.

Educación, accesibilidad y familia

La jugabilidad mantiene el espíritu de los niveles 2D de La Tabla Esmeralda, y vuelve a integrar los cómics narrativos de Jesús Martínez del Vas y descripciones históricas y señales culturales multilingües (texto en español, inglés, francés, alemán, portugués e italiano). El objetivo declarado por el equipo creativo de Gammera Nest es acercar la identidad canaria a peques y mayores sin fricción: retos claros, progresión amable y ese tono cartoon 3D que la saga domina. “Queríamos llamar la atención de los más pequeños —los viajeros del futuro— sobre la inmensa riqueza histórica y cultural que les aguarda en las Islas Canarias”, resumen.

Para Turismo de Canarias, el proyecto materializa su apuesta por un turismo basado en conocimiento, innovación, emoción y sostenibilidad. Hablamos de posicionar el archipiélago en el mapa cultural y tecnológico global, diversificando canales —del cine y la TV al videojuego— y generando vínculos emocionales antes de la visita. “Queremos llegar a nuevas generaciones con fórmulas que unen tecnología, cultura y entretenimiento”, señaló la consejera de Turismo y Empleo, Jéssica de León.

Datos clave que debes saber (y por qué importan)

Gratis y multiplataforma : expansión sin coste en PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One, Steam y Switch; actualización automática para quienes ya poseen el juego. Traducción: barrera de entrada cero y alcance máximo.

: expansión sin coste en PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One, Steam y Switch; actualización automática para quienes ya poseen el juego. Traducción: barrera de entrada cero y alcance máximo. Contenido curricularizable : postales, reliquias y microtextos convierten cada isla en cápsulas de divulgación aptas para centros y familias.

: postales, reliquias y microtextos convierten cada isla en cápsulas de aptas para centros y familias. Franquicia con tracción: La Tabla Esmeralda superó las 50.000 copias y fue Mejor Videojuego de Producción Propia en los Premios Zapping 2023. Buen punto de partida para una expansión con ambición internacional.

Marketing cultural en estado jugable

Cine + videojuegos + destino es una ecuación con recorrido. El Legado del Sol de Occidente funciona como experiencia transmedia y como acción de promoción con métricas trazables (descargas, tiempo de juego, hitos educativos). Y, sobre todo, entrega una aventura disfrutable —con Tadeo, Sara, Momia, Jeff y Belzoni— que nos invita a mirar a Canarias con ojos nuevos, entre leyendas, volcanes y estrellas. El 20 de noviembre sabremos cuántos futuros viajeros despegan primero con el mando.

Ficha rápida: