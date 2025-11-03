Tadeo Jones viaja a las Islas Canarias en su nueva aventura digital: ‘El Legado del Sol de Occidente’

Gustavo Maeso 03 NOV 2025 - 00:16h.

El popular arqueólogo protagoniza una expansión gratuita de su videojuego ambientada en las ocho islas y la mítica San Borondón

Tadeo Jones se lanza a explorar las Islas Canarias en una expansión gratuita de su videojuego

Compartir







Tadeo Jones cambia los templos perdidos por los paisajes volcánicos y legendarios de las Islas Canarias. El carismático explorador de la saga de animación más taquillera del cine español regresa con El Legado del Sol de Occidente, una expansión gratuita del videojuego Tadeo Jones: La Tabla Esmeralda, disponible desde el 20 de noviembre en todas las plataformas. La iniciativa, impulsada por Turismo de Canarias, Mediaset Games y PlayStation Talents, convierte el archipiélago en el gran protagonista de una aventura que combina cultura, educación y entretenimiento para todos los públicos.

Con esta propuesta, las Islas Canarias se consolidan como un destino turístico innovador y creativo, capaz de proyectar su identidad cultural a través del lenguaje de los videojuegos. Una manera fresca y emocionante de conectar con el público joven y con ese “turista del futuro” que busca algo más que sol y playa: experiencias auténticas, sostenibles y emocionantes.

Una travesía por las ocho islas y la legendaria San Borondón

La expansión, desarrollada por el estudio madrileño Gammera Nest, invita a los jugadores a acompañar a Tadeo, Sara, Momia, Jeff y Belzoni en una búsqueda de un tesoro perdido que los llevará a recorrer Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote, Fuerteventura, La Palma, La Gomera, El Hierro, La Graciosa y, finalmente, la mítica isla fantasma de San Borondón. Cada nivel está inspirado en escenarios reales del archipiélago, con puzles, retos y postales coleccionables que reflejan la diversidad y riqueza natural de las islas.

Con una duración de más de una hora y una jugabilidad pensada para toda la familia (PEGI 7), El Legado del Sol de Occidente apuesta por un enfoque educativo e inclusivo. A través de cómics narrativos e ilustraciones, el videojuego enseña historia, leyendas y valores canarios de una forma accesible y divertida. “Queremos llegar a las nuevas generaciones de viajeros con fórmulas innovadoras que unen tecnología, cultura y entretenimiento”, explicó Jéssica de León, consejera de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias, durante la presentación celebrada en la sede de Sony PlayStation España.

PUEDE INTERESARTE El videojuego de Tadeo Jones La Tabla Esmeralda llega a Nintendo Switch

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Cultura, educación y turismo digital

El proyecto nace de una colaboración entre Turismo de Canarias, Mediaset España —a través de su sello Mediaset Games—, y PlayStation Talents. Más que una expansión, representa una estrategia de promoción turística de nueva generación: una ventana digital al patrimonio natural y humano del archipiélago. Cada isla se convierte en un homenaje a su historia, su paisaje y sus tradiciones, haciendo del videojuego una herramienta de divulgación cultural que puede utilizarse incluso en entornos educativos.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Este lanzamiento también refuerza la proyección internacional del destino, acercando la identidad canaria a jugadores de todo el mundo. Al explorar los volcanes de Lanzarote, los bosques de La Palma o las playas de Fuerteventura, los usuarios no solo disfrutan de una aventura interactiva, sino que también descubren la esencia de las Islas Canarias.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

Un escaparate global para un destino único

La expansión estará disponible en PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X, Nintendo Switch y PC. Los jugadores que ya tengan La Tabla Esmeralda recibirán automáticamente la actualización sin coste adicional, mientras que los nuevos compradores encontrarán la expansión incluida junto al juego original.

Lanzado a finales de 2022, Tadeo Jones: La Tabla Esmeralda fue un éxito del desarrollo español con más de 50.000 copias vendidas y premios como el de Mejor Videojuego de Producción Propia en los Premios Zapping 2023. Su continuación, ambientada íntegramente en Canarias, aspira ahora a alcanzar a un público aún más amplio.

El turista del futuro: emoción, tecnología y sostenibilidad

El lanzamiento de El Legado del Sol de Occidente se enmarca dentro de la estrategia de Turismo de Canarias para atraer al “turista del futuro”, un viajero que busca experiencias emocionales y digitales antes incluso de pisar su destino. “El turista del futuro no solo quiere visitar nuevos lugares, sino conectar con ellos”, subrayó De León, destacando el valor de esta colaboración con Mediaset y Sony como ejemplo de innovación turística.

Con este proyecto, Canarias se posiciona no solo como un destino de vacaciones, sino también como un referente cultural y tecnológico. Una apuesta que combina emoción, sostenibilidad y creatividad para inspirar a viajeros —y jugadores— de todo el mundo.