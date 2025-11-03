Federico Molina 03 NOV 2025 - 10:15h.

Tiene una sala completa dedicada al rey Tutankamón con toda su colección junta por primera vez en un solo lugar

Egipto inaugura su Gran Museo en Guiza: el rey Felipe VI, junto a personalidades de todo el mundo

Egipto ha inaugurado este sábado el Gran Museo Egipcio (GEM), con las pirámides de fondo y en un espectáculo que incluyó drones, luces y fuegos artificiales. Al proyecto cultural más ambicioso del siglo XXI han acudido una treintena de personalidades del mundo de la política y la cultura, entre ellos el rey Felipe VI y la vicepresidenta, Yolanda Díaz. Después de 20 años de obras y con una inversión superior a los 1.000 millones de dólares y la participación de 80 delegaciones internacionales, el primer ministro Mostafa Madbuli fue el anfitrión ideal para elogiar el conjunto “un sueño hecho realidad y una declaración de confianza en el futuro”.

El museo con medio millón de metros cuadrados, ha sido construido en piedra y vidrio con financiación y asesoramiento técnico de Japón, y es una potente apuesta del gobierno egipcio para reactivar el turismo y proyectar una imagen de estabilidad y modernidad tras años de crisis políticas y económicas.

El edificio, que alberga una valiosa colección de siglos de cultura egipcia, ha sido proyectado por el estudio irlandés Heneghan Peng Architects, y está concebido como una metáfora al sol: los rayos que parten de las tres pirámides convergen en el museo, como símbolo entre el pasado y el presente del país. Dentro del museo conviven tecnología y tradición con salas inmersivas, exposiciones en realidad virtual y espacios abiertos al público en el que se exhibe en vivo la restauración de una barca solar de 4.500 años.

Una sala completa para el rey Tutankamón, toda su colección junta por primera vez

El GME dedica una completa galería al rey Tutankamón, con una colección de 5.000 objetos de su colección a su monarca más conocido del Antiguo Egipto. Al fin, la colección completa se puede admirar por primera vez en un solo lugar, desde que el arqueólogo británico Howard Carter descubrió la famosa tumba del faraón en el Valle de los Reyes, cerca de Luxor, en 1922.

El sarcófago cubierto de oro del niño rey y su máscara funeraria, con incrustaciones de lapislázuli, ocuparon un lugar central en la inauguración y tiene un sitio preferente en el Gran Museo de El Cairo, que finalmente dan el protagonismo a Tutankamón, después de años de debate, y con muchas incógnitas aclaradas sobre su muerte, al ser aclarada gracias a las pruebas genéticas realizadas a principios de la década de 2010, que sugirieron un fallecimiento a causa de la malaria del faraón a los19 años.