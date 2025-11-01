Claudia Barraso 01 NOV 2025 - 19:03h.

Las imágenes del rey Felipe VI llegando a Egipto para acudir a la inauguración del Gran Museo Egipcio, 'la cuarta pirámide'

Egipto sigue siendo un gran atractivo turístico a nivel mundial por todos los secretos indescifrables que guarda cada unos de sus escritos, pinturas y templos. Además, acaban de inaugurar el Gran Museo Egipcio (GEM), un edificio conocido ya como ‘la cuarta pirámide’ por su diseño y su cercanía a la necrópolis de Guiza. Hasta esta inauguración han acudido diferentes líderes internacionales, como el rey Felipe VI. Es la segunda vez que viaja hasta este país en dos meses. La anterior vez, lo hizo junto a la reina, quien ha faltado a este evento.

Las imágenes de su llegada han sido compartidas por la Casa Real a través de su perfil de Instagram. En ellas se veía al rey bajando el avión acompañado de Yolanda Díaz. La invitación llegó con la visita del presidente Egipto, Abdelfatá al Sisi a España, el pasado mes de febrero. En ella, estaba incluidos los reyes y el presidente del Gobierno, que no ha acudido al evento. Felipe VI bajaba del avión sonriente y saludaba y reía con un hombre del gobierno que le esperaba ya en tierra.

Esta visita está registrada en la propia página web de la Casa Real, que explicaron que este evento lleva retrasándose un tiempo. “La apertura se ha pospuesto en repetidas ocasiones por la dificultad de levantar el edificio en el desierto -a la sombra de las pirámides de Guiza- y asegurar que no hubiese reliquias debajo, un proceso de retirada de miles de toneladas de arena que ocupó diez años. Pese a ello, el Gran Museo, ha abierto paulatinamente espacios para los visitantes”.

Los detalles sobre el museo

En la misma página ofrecían la información completa del museo. A través de la red social ‘X’, la propia institución ha grabado la gala en directo y ofrece todos los detalles de las piezas y las obras que guardan en su interior. “Entre las piezas destaca una estatua vigilante de Ramsés II en el vestíbulo central, de 12 metros de altura y una antigüedad de 3.200 años, que ha comenzado un nuevo reinado entre las piezas arqueológicas más destacadas del Egipto faraónico”

“Ramsés II, tercer faraón de la Dinastía XIX y que vivió 87 años, ordenó edificar los célebres templos rocosos de Abu Simbel para conmemorar su victoria en la batalla de Qadesh (1274 a.C.) y de su propio templo mortuorio en Tebas, actual población de Luxor”.

“El edificio de Heneghan Peng Architects tiene una gran escalinata de sarcófagos y esculturas alineadas que llevan a un inmenso ventanal con una vista privilegiada de Guiza. El enorme complejo albergará 100.000 piezas, un almacén de antigüedades y un laboratorio de restauración. Sus grandes salas de techos altos y galerías con mucha luz natural están diseñadas de forma que el turista sienta que está entrando en un yacimiento arqueológico”.

“La joya de la corona será el tesoro de Tutankamón, la única tumba de un faraón descubierta intacta. En total, se exhibirán unas 5.400 piezas halladas en la tumba por el arqueólogo británico Howard Carter en 1922. Todas estas reliquias se mostrar�án en un único espacio dividido en galerías que permitirán al visitante tener una fotografía completa de la vida, el sufrimiento y el drama durante la época de Tutankamón. Las galerías del Gran Museo están interconectadas cronológicamente para que el visitante viaje por toda la historia del Antiguo Egipto”.