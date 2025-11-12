El mensaje hace una clara alusión a la situación en la que se encuentra inmerso tras romper con Ambrossi

El fin de la relación de los Javis: su lujosa mansión, un complicado rodaje, extraños movimientos y una mudanza

Compartir







Javier Calvo ha roto su silencio después de que se conociese su ruptura sentimental con Javier Ambrossi, los ‘Javis’, una de las parejas más consolidadas en el mundo del cine y la televisión.

El murciano ha utilizado su perfil de Instagram para publicar un mensaje donde asegura que ir al cine a ver la película ‘Los Domingos’ de Alauda Ruiz de Azúa le ha ayudado para abstraerse de la realidad.

“Ayer en medio de todo el jaleito fui a ver esta belleza que me hizo olvidarme un poco del mundo. Una película compleja y certera sobre tomar decisiones difíciles y seguir tu camino”

El mensaje hace una clara alusión a la situación en la que se encuentra inmerso tras romper con Ambrossi después de 13 años de relación sentimental.

Siguen trabajando juntos

A pesar de romper sentimentalmente la pareja sigue trabajando en la película ‘La bola negra’, su próximo proyecto profesional.

Javier Calvo y Javier Ambrossi empezaron escribiendo y dirigiendo obras teatrales para luego saltar al cine y la televisión, como ocurrió con ‘La llamada’, una propuesta escénica que estrenaron en el madrileño Teatro Lara y que luego llevaron al cine en 2017 con gran éxito.

Otras de sus creaciones han sido la serie ‘Paquita Salas’, ‘La Veneno’, ‘La Mesías’, ‘Mariliendre’ y ‘Pedro x Javis’, su personal homenaje a Pedro Almodóvar.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Para 2026 han anunciado la película ‘La bola negra’, en la que se acercarán a la figura de Lorca desde una perspectiva ‘queer’.

Además de participar en diversos programas de televisión, como Drag Race España y Operación Triunfo, Los Javis -que se conocieron en 2008- presentaron la gala de los Premios Goya de la Academia de Cine junto a Ana Belén en 2024.