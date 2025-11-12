Ruth Méndez 12 NOV 2025 - 17:04h.

La historia, dirigida por Vanesa Romero, se ha llevado más de 20 premios

Hablar de sexo a partir de los 70 años ha sido tabú hasta hace muy poco. Un corto español lo retrata muy bien y con mucho humor con la historia de una nieta que le organiza una cita a ciegas a su abuela a través de una aplicación. La historia, dirigida por Vanesa Romero, se ha llevado más de 20 premios, ha sido preseleccionada para los Goya y ahora está en camino de conquistar el Festival Mar de Plata de Argentina.

Esta historia es ficción pero el cine siempre refleja la realidad de una sociedad que cambia y que ya no tiene miedo a hablar, abiertamente, de sexo a una cierta edad. Porque los 70 de ahora, nada tienen que ver con los de otras generaciones.

15 minutos, suficientes para derribar un tema tabú

A esta película le bastan 15 minutos para atreverse a poner encima de la mesa un tema tabú: el sexo a los 70 años. “A partir de esa edad, desde luego me acuerdo de mi abuelo, que era impensable”, recuerda Fernando Colomo, actor en ‘Sexo a los 70’.

Precisamente, en esta historia es la nieta de la protagonista quien le busca a su abuela pretendiente en una app y le da consejo. Y con humor, derriba estereotipos muy consolidados. Sin duda, Vanesa Romero ha seducido al público con esta película.