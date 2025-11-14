La cantante ha fallecido en Ávila a los 86 años

Agentes de la Policía Nacional han abierto una investigación por la muerte de la actriz y cantante Encarnita Polo, fallecida este viernes a los 86 años. Fuentes de la investigación han confirmado a Europa Press que se está investigando las circunstancias del fallecimiento. Los primeros indicios apuntan a que habría sido otro residente el autor de la muerte.

La Subdelegación del Gobierno había informado previamente de que la Brigada Provincial de Policía Judicial de la Policía Nacional investigaba un fallecimiento que se había producido en la residencia de mayores Decanos de Ávila.

La actriz y cantante Encarnita Polo, una las figuras más importantes de la música pop y la copla de los años sesenta y setenta y que triunfó con su conocida canción 'Paco, Paco, Paco', fallecía este viernes a los 86 años de edad.

Su hija, Raquel Waitzman Polo, ha comunicado el fallecimiento a sus conocidos y ha pedido respeto y privacidad para la familia en estos momentos tan delicados

"Para mí fue, ante todo, mi madre: una mujer fuerte, divertida y con un carácter único", ha señalado su hija "con un dolor inmenso" en un comunicado recogido por Europa Press, donde ha recordado que para muchos fue "una cantante y actriz inolvidable, una pionera del flamenco-pop cuya voz y personalidad marcaron a varias generaciones".

En este mismo escrito, su hija ha pedido privacidad en estos momentos para poder "vivir el duelo en silencio y en paz", y ha lanzado un mensaje de agradecimiento a todos "quienes la admiraron y siguen recordándola con cariño", y a quienes la acompañan "en este momento tan difícil".