Ernesto Alterio y Pilar Castro, de 'Todos los lados de la cama': "Bailar y cantar siempre es terapéutico y sanador"

Jan Buxaderas y Lucía Caraballo tienen 25 y 26 años respectivamente y, pese a su corta edad, ya poseen a sus espaldas grandes proyectos cinematográficos y teatrales que les hacen consagrarse como una gran apuesta para el cine español. Jan nació en Aguilar de Segarra un municipio de Barcelona y es conocido principalmente por sus actuaciones en teatro, el actor estudió en la Escuela Manresa Teatro Musical desde los 10 a los 16 años, y entre sus proyectos más destacados podemos mencionar sus actuaciones en los musicales de 'Hairspray', 'Mamma mía', 'Grease' o 'Sonrisas y lágrimas’.

Lucía Caraballo empezó a actuar cuando tenía 8 años y podemos decir que este 2025 está siendo un año completito para ella, profesionalmente hablando. La actriz ha formado parte de la serie ‘Animal’, de la que grabará en breves la segunda temporada, y en menos de un día la podremos ver en la gran pantalla como protagonista de ‘Todos los lados de la cama’ donde hace de Julia y Jan interpreta a Óscar.

La tercera entrega de una saga que comenzó con ‘El otro lado de la cama’ en 2002 y siguió con ‘Los dos lados de la cama’ en 2005 está dirigida por Samantha López Speranza, la cineasta mexicana con la que hemos podido hablar en exclusiva sobre la evolución de los estereotipos en la comedia, y las diferencias que existen entre el cine español y el mexicano. En este largometraje Óscar y Julia son los hijos de Javier y Carlota, interpretados por Ernesto Alterio y Pilar Castro cuyos personajes se reencuentran después de casi dos décadas.

¿Qué han aprendido Jan y Lucía de esta película?

‘Todos los lados de la cama’ mantiene la esencia de las dos primeras entregas donde el amor, la comedia y la musicalidad se funden para darnos una lección de lo bonito que es amar con libertad, respeto y en todas las vertientes: “Hay que amar mucho y relacionarnos como seres humanos que somos”, dice Jan sobre lo que ha aprendido realizando este proyecto. “La libertad para querer, atreverte a hacer lo que sientes”, añade Lucía Caraballo.

Tener unos padres como Javier y Carlota no es nada fácil, ya lo hemos podido comprobar viendo la película, pero ¿cómo actuarían ellos si tuviesen unos padres así en la vida real?: “Yo creo que Julia se lo intenta dejar bastante claro (a Carlota), a veces un poco cruel de más, pero también forma parte de la relación entre madre e hija”, señala la actriz. “Yo estaría agotado si mi padre fuese Javier, me parece una persona complicada con la que convivir”, nos cuenta Jan entre risas.

¿Qué ha sido lo mejor y lo peor de interpretar a Óscar y Julia?

La primera entrega de esta saga dejó el listón muy algo y se convirtió en una de las más taquilleras de ese año, por lo que trabajar en este proyecto ha podido suponer un gran reto para estos dos jóvenes actores. “Los nervios del principio de pertenecer a algo tan grande para el cine español, un poco de angustia de decir ‘ostras, tengo que estar al nivel’”, señala Jan como la parte “mala” de haber interpretado a Òscar.

Por su parte, para Lucía lo que más le suponía un reto era cantar: “Le tenía mucho pudor a cantar, muchísimo a sacar la voz. Y esta peli me ha ayudado muchísimo a eso”, explica la actriz. Ambos protagonistas han hecho un balance muy positivo de este largometraje que estará disponible en cines a partir del 14 de noviembre.

