Yungblud ha suspendido su gira 'Idols World Tour' debido a indicaciones médicas que le obligan a parar

Yungblud estaba en plena promoción de su colaboración con Aerosmith, My Only Angel

El cantante británico Yungblud ha anunciado la cancelación inmediata de todos los conciertos de su gira 'Idols World Tour' en 2025 debido a indicaciones médicas que le obligan a parar. Anunció la decisión el pasado domingo 16 de noviembre a través de sus redes sociales, dejando consternados a todos sus fans en Estados Unidos, México y otros países de América.

El artista, de 28 años, explicó haberse sometido a sus habituales revisiones médicas y que los resultados de sus análisis de voz y sangre mostraron señales alarmantes que requerían atención inmediata. Dominic Harrison, su nombre real, expresó su pena por la decisión tomada, pero expicó que su salud es una prioridad: "Estoy destrozado", señaló.

"Me han dicho que tengo que tomármelo en serio"

"Esta semana, al volver a casa después de la gira, me hice unas pruebas (como suelo hacer) y los análisis de voz y sangre han generado cierta preocupación. Por naturaleza, suelo darlo todo hasta el agotamiento, sin importarme nada más que la música y vosotros, pero esta vez me han dicho que tengo que tomármelo en serio y que no puedo andarme con rodeos", expresó Yungblud.

"No quiero hacerme daño de forma permanente; estamos en un camino que quiero que dure para siempre. Entiendo que algunos de ustedes se sientan frustrados. Solo quiero que sepan que esto me cuesta muchísimo, pero les prometo que lo compensaré", añadió el músico.

Estaba en plena promoción de su colaboració con Aerosmith

Los conciertos suspendidos pertenecían a la segunda etapa de su gira mundial, que empezó después del lanzamiento de su cuarto álbum de estudio, Idols, en junio de este año. Además de la gira, Yungblud estaba en plena promoción de su colaboración con Aerosmith, My Only Angel, que se estrenó en septiembre.

Sus seguidores que habían adquirido entradas para los conciertos en EE.UU. recibirán un reembolso al completo, y aquellos que compartan su dirección recibirán un obsequio como muestra de agradecimiento. Esta iniciativa busca rebajar la decepción de quienes esperaban ver al artista en vivo, especialmente en países no era tan recurrente su visita.

Retomará la gira en 2026

A pesar del parón, Yungblud ha confirmado que planea retomar su gira en enero de 2026 con una serie de conciertos en Australia, el Reino Unido en abril y una nueva etapa en Norteamérica durante el verano. Esta pausa indica ser una decisión para cuidar de su salud y mejorar la continuidad de su carrera a largo plazo.