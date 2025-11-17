Celia Molina 17 NOV 2025 - 10:51h.

La artista puso a cantar en español a Jimmy Fallon durante la promoción en Estados Unidos de su último disco, LUX

La reacción de Pedro Sánchez tras escuchar el disco 'Lux' de Rosalía: reservó una hora para escucharlo "del tirón"

Tras romper todos los récords con el lanzamiento de su nuevo disco, LUX, Rosalía ha comenzado a promocionarlo en los Estados Unidos. Después de correr libremente por la Plaza de Callao de Madrid para presentar en España un álbum que nada tiene que ver con el anterior, 'Motomami', la artista catalana ha cruzado el charco y ha participado en uno de los programas americanos de mayor audiencia: el show de Jimmy Fallon. Y, con su angelical voz y su personalidad única, lo cierto es que Rosalía consiguió meterse a todo el público en el bolsillo.

Ahora que 'Berghain', el tema con el que la cantante quiso lanzar LUX, ya es de sobra conocido, la autora de 'Despechá' ha apostado por otra de las canciones de su nuevo álbum, 'La perla', para cantar frente a sus fans estadounidenses. Antes de actuar, Rosalía demostró sus dotes como profesora de español, enseñándole al presentador los versos principales de la canción. Jimmy aprobó con sobresaliente el examen, imitando hasta la actitud de mujer, dulce pero empoderada, que la catalana desprende en este single.

Rosalía canta 'La perla' frente al público estadounidense

Rosalía volvió a apostar por el color blanco - acorde con la luz que identifica a su disco - tanto para su larga entrevista como para una épica actuación en la que aparecía tumbada sobre una plataforma, donde comenzaba a cantar esta aplaudida ranchera. 'La perla' está llena de indirectas, como "terrorista emocional" o "el rey de la trece catorce", dedicadas, entendemos, a un amor decepcionante (al que no ha querido poner nombre y apellidos). Y, durante toda la actuación, como viene ser la insignia del trabajo, estuvo acompañada de una gran variedad de instrumentos, que le dan a su obra todavía más autenticidad.

El aro que se ha teñido en el pelo (y que rodea su cabeza) es un guiño a esa aproximación a Dios, a lo angelical y a las mujeres que iluminaron sus épocas, que Rosalía ha querido transmitir en LUX. En pocas semanas, el álbum ya se ha convertido en todo un fenómeno, superando en millones de visitas a Quevedo, que lideraba el pódium del artista con más reproducciones de la historia. Hasta el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, le dedicó a la cantante una publicación en sus redes sociales, anunciando que sacaría el tiempo que fuera necesario para escuchar "todo el disco del tirón".

Sánchez confesó también que le "habían gustado todas las canciones" y que la "espiritualidad" de Rosalía le había hecho olvidarse de "los debates políticos" por un momento. Reconoció también "la brutal explosión de talento" que está española demuestra con cada uno de sus proyectos y que traspasa las fronteras de nuestro país. Un éxito que, tal y como confesó ella misma en un podcast antes de publicar el álbum, no le preocupaba, pues era la primera vez que "hacía un disco sin miedo al fracaso". Un mensaje que ha querido lanzar "desde el interior hacia afuera" y cuya pureza (y su fuerza instrumental) ha conquistado al público internacional.