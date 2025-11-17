Logo de telecincotelecinco
La ruptura de Sonia y Selena: mantendrán sus compromisos como dúo pese a la ilusión de Sonia en hacer carrera en solitario

EuropaPress_6491921_sonia_selena_posa_photocall_previo_final_benidorm_fest_2025_febrero_2025
Sonia y Selena posa en el photocall previo a la final del Benidorm Fest 2025Europa Press
Sonia y Selena mantendrán sus compromisos conjuntos como dúo "independientemente de desarrollos personales" como 'Diva Neón', el tema que lanzó la primera en solitario hace solo unos días en plataformas digitales.

Su representante ha confirmado que la formación "seguirá cumpliendo con sus compromisos y demás" como hasta ahora, pero que eso no impide que Sonia Madoc persista en paralelo en su "ilusión" de "hacer carrera" por sí misma. Fue en el año 2000 cuando, tras participar en un castin, Madoc (Barcelona, 1974), la rubia, y Selena Rodríguez (Castellón, 1975), la morena, se conocieron directamente en el estudio del productor Xasqui Ten.

"Buscaban chicas que tuvieran buena imagen, que conectaran bien, pero que fueran muy dispares para que hubiera contraste", recordaron en una charla sobre una primera asociación que no se extendió más allá de un año por sus diferencias, pero que dejó éxitos como 'Yo quiero bailar'.

Diez años después del fenómeno volvieron a reunirse por el aniversario para regrabar su canción estrella, pero la colaboración tampoco cuajó. En 2024 anunciaron su reunión, esta vez "desde la armonía, desde el buenrollismo" y de hacerlo por su "propia voluntad", para ofrecer sus primeros conciertos en décadas y participar en Benidorm Fest 2025 con 'Reinas', alianza que se mantienen vigente a día de hoy según su oficina.

