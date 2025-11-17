El programa rescata la entrevista de 2022, donde la artista confesaba estar arruinada y protagonizaba una fuerte controversia hablando de las parejas homosexuales

Una familiar de un residente denuncia negligencias en la residencia donde murió Encarnita Polo

Compartir







Tras la muerte de Encarnita Polo, ‘El tiempo justo’ ha recuperado la que fue la última entrevista de la artista, una de las entrevistas más comentadas de Encarnita Polo: la que concedió en 2022 al reportero Álex Álvarez, con quien pasó más de seis horas en Ávila y a quien, según ha desvelado él mismo, también confió aspectos íntimos y dramáticos de su situación personal.

La artista, ya retirada de los escenarios, hablaba entonces con una mezcla de humor, tristeza y resignación sobre la ruina económica que arrastraba: “Estoy arruinada, yo gasto poco… no llego a fin de mes”, decía.

La emisión del fragmento incluía también sus polémicos comentarios sobre el colectivo LGTBI, que en su día generaron una oleada de críticas en redes y que ella misma lamentó posteriormente. “Era otra generación”, comentaban Joaquin Prat mientras veían unas imágenes que marcaron un antes y un después en la figura pública de la cantante.

El reportero recuerda la entrevista

Tras recordar las declaraciones más controvertidas de aquella conversación, Álex Álvarez ha aportado un dato desconocido hasta ahora: Encarnita Polo se puso en contacto con él después de la emisión para disculparse por sus palabras.

PUEDE INTERESARTE El presunto agresor de Encarnita Polo llevaba pocos días en la residencia de Ávila y le estaban ajustando la medicación

Según relató en directo: “Me pidió perdón porque se sintió muy mal. Me dijo que no lo dijo desde el corazón, que era una forma de pensar muy antigua, pero que realmente no lo pensaba así”.

El reportero explicó que la artista vivió momentos muy duros tras la entrevista, especialmente cuando las redes sociales la señalaron por sus comentarios. “Lo pasó fatal”, aseguró.

Se me partió el corazón

Pero el testimonio más impactante llegó después. El reportero confesó que aquel día pudo ver de cerca la realidad económica y emocional en la que vivía Encarnita Polo en sus últimos años:

“Me contó una anécdota que… de verdad, se me partió el corazón. Me dijo: ‘¿Me puedes invitar a merendar? No tengo nada de dinero’. Y a partir de ahí… hice algo por ella que no quiero contar, pero fue muy triste”.