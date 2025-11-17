Celia Molina 17 NOV 2025 - 16:07h.

María Ángeles Muñoz, componente del dúo 'Camela', ha anunciado que Camela no volverá a actuar hasta el mes de febrero

Después de un final de verano en el que el grupo 'Camela' tuvo que ir cancelando un concierto tras otro por los problemas de salud de Dioni, su compañera, María Ángeles Muñoz, ha confirmado la retirada temporal del grupo hasta que el cantante se encuentre mejor. Supimos que Dioni estaba enfermo a través de su hijo, Rubén Martín, el día en el que, estando sobre el escenario, éste comunicó que su padre "estaba malo" y le pedía al público que le enviara una ovación.

Después, fue la propia María Ángeles la que informó, en la presentación del musical de 'Cenicienta', que Dioni había tenido una faringitis y que se le había complicado también "por una fisura que tenía en la garganta y que se le volvía a abrir cada vez que cantaba". En esa misma entrevista, la cantante aseguraba también que su cuñado se encontraba ya "recuperadísimo" y que podían volver a los escenarios. Tanto es así, que anunciaron a bombo y platillo su show del pasado 10 de octubre en Sevilla que, de nuevo, tuvo que ser cancelado 'in extremis', por la enfermedad de Dioni.

"La enfermedad le ha afectado al estado de ánimo"

Esta última suspensión enfadó a sus fans, pues no comprendían por qué decían que ya podían volver a actuar, si luego no iba a ser así. Por tanto, el grupo ya ha tomado la decisión de no dar conciertos hasta que Dioni esté realmente bien, tal y como ha afirmado recientemente María Ángeles: "Seguimos parados porque Dioni está recuperándose, pero en febrero Camela volverá a los escenarios", ha dicho en una conocida revista, por lo que, de momento, queda aplazada su gira +de 30.

De igual forma, la artista ha sostenido que su compañero está "mejor" y "más animado", ya que su enfermedad "le afectó al estado de ánimo" y ahora "no está tan agobiado". La salud mental de Dioni se ha visto mermada por tanto, por una complicada faringitis de la que no termina de recuperarse del todo. Como siempre, María Ángeles volvió a aclarar si existen o no importantes diferencias entre ella y su cuñado, con el que lleva cantando tantos años:

"Claro que existen diferencias de opinión entre nosotros, pero no son tan fuertes como las de Andy y Lucas", ha dicho, en alusión al dramático final que ha tenido el dúo gaditano. Ella siempre recuerda que Dioni es el marido de su hermana (Lucía) y el padre de su sobrino y que, si "tiene que estar enfadada con él, se enfada", sin que eso rompa su inquebrantable lazo, personal y profesional. En su cuenta de Instagram, Camela ya ha anunciado cuándo será su próximo concierto: el 27 de febrero de 2026, en Las Ventas.