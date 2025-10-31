El actor fue encontrado sin vida en su casa junto a su mujer, Betsy Arakawa, el pasado mes de febrero a los 95 años

La herencia de 80 millones de dólares de Gene Hackman: sus hijos no figuran en el testamento

Compartir







Gene Hackman, la leyenda del cine que ganó dos Óscar y encarnó papeles inolvidables como el detective de 'The French Connection' o el villano Lex Luthor en' Superman', falleció a los 95 años el pasado mes de febrero y su muerte conmocionó a Hollywood y al mundo entero.

El actor fue hallado muerto en su casa de Santa Fe junto a su esposa, Betsy Arakawa, el 26 de febrero de 2025. Las investigaciones posteriores determinaron que Hackman falleció por una enfermedad cardíaca complicada por alzheimer, y que Arakawa había muerto días antes por hantavirus. El deteriorado estado de su vivienda no pasó desapercibido.

Casi nueve meses después de su muerte, la casa de subastas Bonhams ha anunciado la venta de más de 400 objetos procedentes del legado personal de Hackman bajo el título 'The Gene Hackman Collection: A Life in Art'.

PUEDE INTERESARTE Las imágenes de la casa de Gene Hackman y su mujer: llena de ratas y pastillas

La serie de tres subastas -una presencial y dos online- reúne tanto obras por las que el actor pagó o conservó, entre ellas piezas de Milton Avery, Rodin, Kandinsky y Matisse, como pinturas originales realizadas por el propio Hackman. También sus guiones anotados, carteles, retratos y objetos de uso cotidiano.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Anna Hicks, de Bonhams, ha aseverado que los artículos "ofrecen un retrato íntimo del mundo privado de Hackman".

El catálogo de objetos

El catálogo, que se puede ver en las fichas de Bonhams, aporta detalles precisos sobre los lotes y sus estimaciones.

Entre los lotes más comentados figuran tres estatuillas de los Globos de Oro. Dos de ellas son la del Globo de Oro a la 'Mejor Interpretación' por 'Sin Perdón,' con una estimación de entre 3.000 a 5.000 dólares; y el Globo de Oro a la 'Mejor Interpretación' por 'Los Tenenbaums', con el mismo precio estimado.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

También un reloj Seiko 'Pepsi' diver que aparece con un precio de salida de 600 a 800 dólares, y hasta el tablero de dardos Winmau de su sala de juegos, con una estimación de salida de 100 dólares.

También se encuentran obras de alto perfil: una escultura en bronce atribuida a Rodin y una pintura de Milton Avery, junto a bocetos de Hackman. Las fichas individuales de Bonhams reproducen fotografías, medidas y el historial de los objetos en la casa del actor.

Pero si hay un artículo que destaca del resto es la pintura de Milton Avery, 'Figura en el embarcadero', con un precio de salida estimado entre 500.000 a 700.000 dólares. Otro de los objetos más costosos del repertorio de Hackman es un cuadro de Richard Diebenkorn, que sale a subasta por un precio de entre 300.000 a 500.000 dólares.

La cobertura internacional ha puesto el foco en dos aspectos: la inesperada intimidad de los lotes y la disparidad entre piezas de gran valor y objetos domésticos a precios de partida modestos.

Las subastas

Para los coleccionistas y aficionados al cine la subasta supone una ocasión única: adquirir no solo piezas de su trayectoria cinematográfica, sino también objetos que hablan de la vida cotidiana de Hackman que, según Bonhams, permiten "entrar en la habitación donde trabajaba y vivía".

Las tres subastas se celebrarán entre finales de noviembre y principios de diciembre de 2025. La primera será el 19 de noviembre en Nueva York, la segunda entre el 8 y el 21 de noviembre, y la última entre el 25 y el 4 de diciembre.

El catálogo completo y las condiciones de venta están disponibles en la web de Bonhams, donde cada lote aparece con imágenes y estimaciones.