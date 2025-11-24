El cantante llegó más de una hora tarde a su concierto en Madrid, lo que hizo que el concierto durase una hora y cuarto

En Barcelona, el puertorriqueño también llegó tarde, lo que generó una oleada de críticas entre algunos de los asistentes

El puertorriqueño Anuel AA ha vuelto a ser objeto de las críticas por su concierto, de una hora y cuarto, en Madrid el 23 de noviembre. El cantante internacional de reguetón, dembow y trap llegó al escenario con más de una hora de retraso, lo que hizo que la cita musical durase menos de lo previsto y generase una oleada de críticas de en las redes sociales.

El concierto estaba previsto a las 21:00 en el Movistar Arena, pero a esa hora el recinto se vio obligado a compartir un mensaje con los asistentes: “Movistar Arena informa que el concierto de hoy no puede dar comienzo a la hora anunciada por el retraso en la llegada del artista. Seguiremos informando”.

Tras una hora de espera, el recinto anunció que el artista acababa de entrar en el recinto, por lo que el concierto comenzaría en los próximos minutos.

Entonces, Anuel AA salió al escenario con un micrófono con una cruz de neón adherida y cantó algunos de sus éxitos, casi todos, singles colaborativos hasta las 23:15, cuando antes de finalizar le apagaron las luces y, con la presión por el cierre del recinto, le cerraron el micrófono, mientras el público no dejaba de pedir otra.

Quejas en las redes por sus retrasos en Pamplona, Barcelona y Madrid

Las quejas por el retraso del artista y por la escasa duración del concierto han inundado las redes sociales.

Esta no es la primera vez que Anuel AA se retrasa durante su gira en España. El día de antes, el cantante de dembow llegó también tarde al Palau Sant Jordi de Barcelona, lo que repercutió en la duración del concierto al igual que en Pamplona.

“Ya no pago más, esto es una decepción”, comentó una usuaria en la red social TikTok, mostrando imágenes del Palau Sant Jordi de Barcelona tras finalizar el concierto que, destaca, duró una hora y cuarto después de que el puertorriqueño llegase más de una hora tarde a la cita.

Cancelaciones y conciertos reprogramados

Además, el puertorriqueño ha sufrido otros contratiempos en nuestro país durante la gira ‘Real hasta la muerte Tour’, un título que coincide con su debut discográfico de 2018.

En A Coruña, canceló su concierto del 16 de noviembre pocas horas antes del evento por un tema de salud del artista, según la promotora.

En Sevilla, su concierto previsto en el Live Sur Stadium no pudo celebrarse en su fecha inicial por la lluvia y ha sido reprogramado para el 29 de noviembre.

Antes de esa cita, la última que tiene en España este 2025, repite la noche del 23 de noviembre en Madrid; el 24, día de su cumpleaños, en Barcelona; y el 27 y 28, en Valencia.