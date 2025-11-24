Claudia Barraso 24 NOV 2025 - 23:27h.

Anuel AA llega tarde otra vez en su segundo concierto en el Movistar Arena: el artista se retrasa pese a las críticas recibidas

Anuel AA vuelve a llegar tarde a su concierto de Madrid y acaba abruptamente: le encienden las luces, le cortan el micro y se va

Anuel AA fue muy criticado por sus propios fans durante el primer concierto en el Movistar Arena el pasado 23 de noviembre. El artista llegó con más de una hora de retraso, lo que causó el enfado de muchas de las personas que asistieron. Tuvo que recortar mucho el evento, omitiendo algunas de las canciones que tenía preparadas, por lo que la duración fue de poco más de una hora, dejando un sabor muy agridulce.

El puertorriqueño parece no aprender de sus errores. Por motivos que hasta ahora se desconocen, el concierto previsto para este lunes a las 21:00, tampoco ha empezado a la hora fijada. Desde la cuenta oficial del Movistar Arena, han informado a la hora en la que tendría que haber empezado el evento, que el artista volvía a retrasarse y que seguirían informando de las actualizaciones. Casi 15 minutos más tarde, confirmaban que Anuel ya había entrado al recinto y que el concierto empezaría en los próximos minutos.

Otro retraso en su segundo concierto

No ha sido hasta las 22:00, que han vuelto a subir una publicación con el cantante apareciendo en el escenario y dando por comenzado así el concierto. Acompañado de una cruz luminosa y subiendo desde el suelo, ha empezado a cantar la primera canción del show junto con una ovación del público y cientos de móviles grabando esta entrada. A pesar de haber recibido muchas críticas, ha conseguido hacer un ‘doble sold out’ en Madrid.

Un concierto que ha durado menos de lo esperado

Otra de las quejas que publicaron muchos usuarios en sus redes sociales, fue que pese a haber empezado una hora tarde, no duró más el concierto ni pudieron disfrutar de sus canciones más antiguas. Lo mismo ha pasado este segundo día de concierto, no se ha alargado más de lo esperado, aunque el retraso no se hubiese prolongado durante tanto tiempo como el pasado domingo.