La gira de la artista catalana arrancará en España el 30 de marzo en el Movistar Arena de Madrid
Las recomendaciones de los expertos para comprar entradas de 'LUX Tour', la gira de Rosalía
Este martes, 9 de diciembre, arranca la preventa de la esperada gira de presentación del cuarto disco de estudio de Rosalía, 'Lux', para clientes del Banco Santander. La venta general arrancará dos días después, el 11 de diciembre, a través de la web de la promotora y de sus distribuidores oficiales,
Recomendaciones para conseguir las entradas
Se recomienda seguir los siguientes pasos para conseguir entradas:
Iniciar sesión en el lugar de compra con tiempo de antelación: para evitar colas y colapso, lo mejor es meterse en el lugar de venta al menos 30 minutos antes, tratando de no iniciar sesión en el momento más concurrido.
Revisa tus datos personales: se debe tener en cuenta la actualización de los datos personales, teniendo todo preparado para el momento de la compra.
No actualices la página: una vez accedas a la cola virtual, no refresques la página, ya que podrías llegar a perder la posición en la cola.
Utiliza sólo un dispositivo: si utilizas varios es posible que los tiempos de espera sean más largos o que puedas encontrar problemas en la compra. Por esto, es mejor elegir un dispositivo de confianza para adquirir tus entradas.
La gira comenzará el 16 de marzo en Francia
La gira, de carácter internacional, se estrenará en realidad el 16 de marzo en Francia, concretamente en la ciudad de Lyon, antes de viajar al Accor Arena de París los días 18 y 20 de marzo, al Hallenstadion de Zürich (Suiza)el 22 de marzo y al Unipol Forum de Milán, en Italia, el 25 de marzo.
Después, llegará a España para cantar el 30 de marzo en el Movistar Arena de Madrid, al igual que el 1, 3 y 4 de abril, y los días 13, 15, 17 y 18 de abril en el Palau Sant Jordi de Barcelona.
La venta general arrancará el 11 de diciembre
La venta general arrancará dos días después, el 11 de diciembre, a través de la web de la promotora y de sus distribuidores oficiales, en este caso con límite de cuatro entradas por persona, también con carácter nominal.
La preventa para la gira de presentación del disco 'Lux' de Rosalía arranca este martes
Rosalía anunciaba el pasado jueves las fechas de la esperada gira de presentación de su cuarto disco de estudio, 'Lux', que arrancará el 30 de marzo en el Movistar Arena de Madrid, donde ofrecerá cuatro conciertos en total, y que contará después con otros cuatro "shows" en el Palau Sant Jordi de Barcelona.
La preventa para clientes del Banco Santander comienza este martes, 9 de diciembre, con un límite de dos entradas por persona que irán asociadas a su nombre.