Recomendaciones para conseguir las entradas

Se recomienda seguir los siguientes pasos para conseguir entradas:

Iniciar sesión en el lugar de compra con tiempo de antelación: para evitar colas y colapso, lo mejor es meterse en el lugar de venta al menos 30 minutos antes, tratando de no iniciar sesión en el momento más concurrido.

Revisa tus datos personales: se debe tener en cuenta la actualización de los datos personales, teniendo todo preparado para el momento de la compra.

No actualices la página: una vez accedas a la cola virtual, no refresques la página, ya que podrías llegar a perder la posición en la cola.

Utiliza sólo un dispositivo: si utilizas varios es posible que los tiempos de espera sean más largos o que puedas encontrar problemas en la compra. Por esto, es mejor elegir un dispositivo de confianza para adquirir tus entradas.