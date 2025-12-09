Rocío Martín 09 DIC 2025 - 11:39h.

En los diferentes planos de los escenarios donde va a actuar se puede ver un escenario principal y un 'escenario B'

Nueva oportunidad para comprar entradas para ver a Rosalía en Madrid y Barcelona

La preventa de entradas para la esperada gira de presentación del cuarto disco de estudio de Rosalía, 'Lux', ha comenzado este martes para clientes del Banco Santander. La venta general arrancará dos días después, el 11 de diciembre, a través de la web de la promotora y de sus distribuidores.

Concretamente, la catalana actuará en el Movistar Arena de Madrid el 30 de marzo de 2026 y el 1, 3 y 4 de abril del mismo año, y en el Palau Sant Jordi de Barcelona llegará el 13, 15, 17 y 18 de abril.

Cómo será el escenario para los conciertos de 'Lux'

Por el momento no se conocen muchos detalles sobre la escenografía que acompañará a la artista en su nueva gira, pero ya han salido a la luz algunos detalles que han revolucionado a sus fans.

En primer lugar, se habla de que habrá un escenario con una estructura inspirada en una catedral, donde no faltarán las referencias religiosas y simbólicas, al igual que en el propio disco. Además, en los diferentes planos de los escenarios donde va a actuar, se puede ver un escenario principal y un 'escenario B'. Al haber esta doble escenografía, la posición en la sala no será neutra: dependiendo de dónde te ubiques, tendrás una perspectiva distinta del montaje y del espectáculo en cada parte del concierto.

El plano de los escenarios en Madrid y Barcelona

Ticketmaster, la distribuidora oficial de entradas, ha facilitado el plano para los conciertos de la catalana en la capital de España, donde se puede ver esos dos escenarios diferentes, que dejarán la pista dividida en 4 secciones.

Asimismo, también ha proporcionado la misma información para Barcelona, donde también se aprecia ese doble escenario.

En otros planos de escenarios fuera de España, como en el caso de México o Londres, se ve mucha más clara la idea de la artista catalana con el escenario en forma de cruz o de catedral.

Los precios de las entradas de Rosalía

En Madrid, estos son los precios de las entradas: