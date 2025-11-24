Sara Lago 24 NOV 2025 - 19:00h.

El actor y guionista David Henrie ha recorrido parte del Camino de Santiago y ha compartido su vivencia espiritual en redes

El presidente de la Xunta agradece la visita y destaca el papel del camino como símbolo cultural y espiritual

Santiago de CompostelaEl actor estadounidense David Henrie, conocido por su papel como Luke Mosby en 'Cómo conocí a vuestra madre' y por su trabajo en 'Los Magos de Waverly Place', ha completado parte del camino de Santiago, un peregrinaje que ha definido como una experiencia profundamente transformadora.

Henrie, también guionista, compartió en su perfil de redes imágenes de su llegada a Santiago de Compostela acompañadas de una reflexión: “Santiago de Compostela… ¡qué lugar! Una ciudad construida en la transformación, una que realmente empieza en el Camino de Santiago”. Su mensaje llamó la atención por la espiritualidad con la que describió el recorrido: “Lo sientes en el momento que llegas. Reyes y reinas han pisado este camino. Millones aún lo hacen”, aseguró.

Una travesía espiritual y cultural

El viaje forma parte de la segunda temporada de su docuserie Seeking Beauty, de la productora EWTN, un proyecto en el que Henrie explora la fe, la cultura y los paisajes más emblemáticos de España. Durante su estancia en Galicia, el actor no solo realizó el camino, sino que también visitó O Cebreiro, una de las etapas más simbólicas y cargadas de historia. “Algo cambia en ti aquí”, escribió en sus redes, recordando la conexión emocional y espiritual que vivió al recorrer sus senderos y contemplar sus paisajes.

En O Cebreiro, acompañado por el fraile Francisco Castro, heredero de la tradición de acogida de peregrinos, Henrie conversó sobre la historia de la aldea, sus pallozas y su importancia para quienes realizan la ruta jacobea. El fraile destacó que la presencia de Henrie como peregrino contribuye a visibilizar esa espiritualidad viva: “Este lugar es universal”, señaló.

La mirada de un peregrino y actor

Más allá del aspecto religioso, Henrie ha reconocido públicamente que su recorrido por Galicia le ha parecido un puente entre la cultura, la historia y su fe. En su serie documental, mostró su admiración por la Catedral de Santiago, donde incluso entrevistó al deán Manuel Jesús Formoso para hablar de su simbolismo.

Además, en redes sociales ha declarado que desde su reencuentro con la fe tras experiencias personales, este tipo de viajes tienen un significado profundo. En un medio cristiano, explicó que decidió emprender esta ruta para “vivir el Camino como un peregrino más” y para compartir con su audiencia lo que él denomina “una búsqueda espiritual”.

Reacciones institucionales

El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, aprovechó la visita para dar la bienvenida a Henrie y destacar que “el Camino de Santiago marca, Galicia impresiona y siempre da motivos para volver”. Le dejó las “puertas abiertas” para regresar a la comunidad cuando él desee.

La presencia de Henrie añade una dimensión internacional a la peregrinación y refuerza la atracción global que tiene la ruta jacobea como motor de turismo espiritual y patrimonial.