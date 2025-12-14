En los últimos días, varios artistas han querido rendir tributo públicamente al músico extremeño

Homenaje a Robe Iniesta en Plasencia: miles de seguidores recuerdan emocionados al cantante de Extremoduro

La música española despide este domingo a uno de sus grandes referentes. Robe Iniesta, fundador y alma de Extremoduro, fallecido el pasado miércoles a los 63 años, está recibiendo un multitudinario homenaje en su ciudad natal, Plasencia. Desde primera hora de la mañana, cientos de personas han pasado por el Palacio de Congresos para darle su último adiós, en una jornada cargada de emoción. El recinto, que a partir de ahora llevará el nombre de Robe Iniesta, se ha convertido en un punto de encuentro para seguidores, vecinos y amantes de su obra.

Pero el reconocimiento no se ha limitado a Plasencia. En los últimos días, varios artistas han querido rendir tributo públicamente al músico extremeño desde los escenarios.

El homenaje de Melendi: "Grande, Robe Iniesta"

El pasado viernes, Melendi se dirigió a su público durante un concierto en el festival Starlite de Madrid para dedicarle unas palabras que desataron una ovación colectiva: “Una estrella en la tierra brilla ahora en el cielo”, comenzó, "creo que pocas personas nos han conseguido unir tanto como él en los últimos tiempos". El público coreó su nombre mientras Melendi señalaba al cielo y cerraba el homenaje con un mensaje claro: “Algo habrá hecho bien. Grande, Robe Iniesta”.

El recuerdo de Fito sobre el escenario

También Fito & Fitipaldis llevaron el recuerdo de Robe Iniesta a su concierto de este sábado en el Pabellón Príncipe Felipe, donde más de 8.500 personas corearon su nombre en varios momentos de la noche.

El homenaje llegó después de que Fito Cabrales confesara horas antes, visiblemente afectado, el impacto que le había causado la muerte de su amigo. “Es tristeza por todos los lados. He aprendido mucho de él, muchísimo”, reconoció el músico, que admitió que la noticia le había dejado profundamente tocado.