Desde Rozalén a Dani Martín hasta personalidades de la política: todos se despiden en redes de Robe

Robe Iniesta ha muerto este miércoles por causas que se desconocen. Las reacciones a la marcha del líder de Extremoduro no se han hecho esperar. Desde artistas como Rozalén o Dani Martín hasta políticos como el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

“Si "toda la vida es un cuento y hay que saber contarlo", él lo cantó como nadie: con verdad, con rabia, con belleza. Despedimos a un poeta que nos enseñó a no rendirnos jamás”, ha escrito en redes el presidente del Gobierno.

Del mundo de la política, uno de los primeros en mostrar sus condolencias ha sido el exministro de Consumo, Alberto Garzón.

Otros políticos como Alberto Núñez Feijóo, Irene Montero o María Guardiola han lamentado su muerte.

Músicos y cantantes lamentan la muerte de Robe

Desde el mundo de la música son innumerables los artistas que han lamentado la muerte de Robe a los 63 años. Uno de ellos ha sido Dani Martín, quien ha compartido una foto de los dos acompañada de un extenso texto en el que explica lo que ha significado para él desde su adolescencia.

Rozalén se ha despedido con una de sus letras más famosas: "Si te vas me quedo en esta calle sin salida..."

Otros que se han despedido de Robe han sido la actriz Dafne Fernández.

Robe ha muerto a los 63 años por causas que no han trascendido. Su agencia de comunicación ha explicado que en las próximas horas se informará sobre la hora y el lugar exacto del homenaje para despedirle.