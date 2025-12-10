Robe y Fito una historia de amistad, respeto y mucha música

Fito, colega y amigo personal de Robe, se ha despedido de él en redes como otros tantos artistas. Con una imagen en negro y la leyenda "Robe. ❤️ Para siempre", Fito lo ha dicho todo. Robe Iniesta ha muerto esta madrugada a los 63 años.

La relación entre Fito y Robe viene de largo. Han trabajado juntos , han compartido experiencias profesionales y se han profesado admiración mutua. 'Extrechinato y Tú' es el proyecto común más conocido, en el que musicalizaron poemas de Manolo Chinato, destacando temas como "Rojitas las orejas".

Fito ha dedicado canciones a Robe, como 'Las nubes de tu pelo', y ambas bandas han compartido escenarios en las giras.

Los dos han mostrado su respeto y admiración por el trabajo del otro. Fito ha confesado en alguna ocasión que Robe le ayudó a ser más "personal" y "emocional".

La muerte repentina de Robe

Robe Iniesta ha fallecido a los 63 años por razones que no han trascendido. Hace un año no pudo acabar su gira 'Ni Santos ni Inocentes' por problemas de salud.

Aquella afección, explicó entonces, le obligó a guardar "reposo absoluto". Robe agradeció a toda la gente que fue a verle "en esta gira tan bonita" y garantizó que "las ganas de volver" no se las quitaba "nada".

Su agencia de comunicación ha informado este miércoles de que en los próximos días darán a conocer el lugar concreto de Plasencia y la hora del homenaje para despedir al artista.

Robe, 30 años de música

Robe es hoy uno de los grandes iconos de la música rock española gracias principalmente a su papel fundamental como vocalista y compositor de Extremoduro desde la fundación de la banda en 1987.

En sus más de 30 años de carrera nos ha dejado 11 álbumes de estudio, canciones para el recuerdo de varias generaciones gracias a sus letras peculiares.

Sus ventas fueron millonarias a pesar de no haber discurrido en paralelo a la gran industria discográfica, especialmente al principio, con cimas para la crítica como ‘Agíla’ (1996) o ‘La ley innata’ (2008). Nada en Robe era paralelo a todo lo demás.

En 2015 se embarcó en un nuevo proyecto, comenzando su andadura discográfica con ‘Lo que aletea en nuestras cabezas en 2015, muy valorado de nuevo por la crítica, al que siguió una etapa muy fructífera con un directo (‘Bienvenidos al temporal’, en 2018) y tres discos de estudio más: ‘Destrozares, canciones para el final de los tiempos’ (2016), ‘Mayéutica’ (2021) y ‘Se nos lleva el aire’ (2023).