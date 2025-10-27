Alberto Rosa 27 OCT 2025 - 22:56h.

En un vídeo publicado en su perfil de Instagram, Mikel Izal ha asegurado que esta pausa es la "única forma" para poder volver a hacer canciones

El cantante Mikel Izal ha anunciado este lunes que se retirará temporalmente de los escenarios para tomarse una pausa cuando finalice los conciertos de su gira en enero y febrero de 2026. "Mi cuerpo y mi cabeza me piden desde hace un tiempo que pare", ha confesado el artista.

En un vídeo publicado en su perfil de Instagram, Mikel Izal ha asegurado que esta pausa es la "única forma" para poder volver a hacer canciones "como hay que hacerlas, poniéndole todo el corazón, todo el alma y toda la energía".

El navarro ha afirmado que necesita "vivir experiencias nuevas y respirar". "Mi cuerpo y mi cabeza me piden desde hace un tiempo que pare de verdad por primera vez en eso en dos décadas", ha señalado el cantautor, quien ha aprovechado para agradecer a su público y mostrarle su cariño.

"Este es un mensaje feliz. Lo hago desde la gratitud absoluta por los 15-20 años que me habéis regalado escribiendo canciones, dedicándome a lo que me gusta. Eso es un privilegio tremendo y nunca tendré suficientes palabras para agradecéroslo", ha confesado Mikel Izal.

Entre 2010 y 2022, el cantante navarro fue la voz del grupo indie-pop IZAL, conocido entre otras, por canciones como 'La Mujer de Verde', 'Copacabana', Qué Bien', 'El Baile' o 'Pequeña Gran Revolución'.

A partir de la primavera de 2023, Mikel Izal, tras la disolución del grupo en 2022, decidió emprender un camino en solitario que le llevó a publicar un nuevo disco titulado 'El miedo y el paraíso', en el que han destacado canciones como 'El paraíso', 'El grito', 'La fe' o 'El miedo'.

A lo largo de su trayectoria en solitario, el cantautor ha llevado a cabo diferentes colaboraciones con otros artistas como Merino, Pablo Alborán, Pau Corea, Ximena Sariñana, Xina Mora o Víctor Manuel. Con este último, publicó el pasado viernes su nuevo tema 'La muerte y el amor no tienen cura'.